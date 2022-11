Des tarifs heures creuses pour les superchargeurs Tesla

Tesla fait évoluer sa tarification une nouvelle fois. Mais plutôt que de privilégier une nouvelle hausse de tarif qui aurait pu être mal acceptée par les possesseurs de Tesla, la marque a privilégié une double tarification heures pleines / heures creuses ! Et deuxième bonne nouvelle : pour l’instant, les prix sont en baisse.

Privilégier les heures creuses

Jusqu’à présent en France, un tarif unique était appliqué sur les superchargeurs Tesla. Et ce tarif avait grimpé dernièrement à 67 centimes le kWh après l’été…

Tesla va relâcher un peu la pression en faisant baisser ce tarif à seulement 61 centimes en journée, un tarif qui reste élevé par rapport aux anciens tarifs du début de l’année 2022.

Mais les prix de l’énergie flambe, et la marque américaine ne peut donc pas faire de miracles dans ce domaine.

Ceux qui veulent réaliser des économies pourront désormais privilégier les heures creuses, avec un tarif de seulement 53 centimes le kWh. Ce tarif sera réservé à ceux qui rechargent leur Tesla entre 22 heures et 6 heures du matin.

L’économie réalisée ne sera pas non plus énorme : on peut l’estimer à 3-4 euros selon les charges réalisées en moyenne.

Les superchargeurs Tesla ouverts aux autres marques

Tesla a ouvert son réseau aux automobilistes qui disposent d’une voiture électrique d’une autre marque que Tesla. Une manière d’amortir le réseau de superchargeurs et son développement, et peut-être aussi de donner le goût de la marque à des clients potentiels.

Le tarif en heures pleines sera désormais de 73 centimes le kWh pour ces voitures concurrentes. Tous les automobilistes ne sont pas forcément tentés par l’aventure, en raison des risques d’incompatibilité . De nombreux modèles sont aussi livrés avec des abonnements Ionity, ce qui pousse à favoriser ce réseau concurrent.

Avec cette nouvelle tarification, Tesla va ainsi tenter de réduire le coût de l’énergie achetée pour alimenter ses propres chargeurs. Un enjeu de taille, étant donné que le nombre de superchargeurs est en pleine croissance. Il y a 35000 bornes Tesla dans le monde, et 10000 en Europe.