Comment acheter une voiture en Allemagne en tant qu’étranger ?

En Allemagne, le marché de l’automobile attire de nombreux clients, car les voitures y sont vendues à des prix très attractifs. Lorsque vous vivez en France et que vous souhaitez acquérir un véhicule en Allemagne, cela peut cependant donner lieu à quelques complications. Pour les éviter, il est préférable de passer par un mandataire automobile.

Passez par un mandataire de voitures d’occasion en Allemagne

Le mandataire automobile est un professionnel qui a une très bonne connaissance du marché de l’automobile. Il est donc le mieux placé pour vous aider à toutes les étapes du processus d’achat. Le mandataire sert d’intermédiaire entre un acheteur et un concessionnaire ou un revendeur. Pour procéder à l’achat d’une voiture en Allemagne, il signe un contrat de mandat avec le client. Il a ainsi la possibilité d’acheter une voiture neuve ou d’occasion pour le compte de ce dernier.

Contrairement aux apparences, le mandataire joue plusieurs rôles. Il doit trouver le véhicule que recherche son client en prenant en compte les critères qu’il lui a énumérés. Il joue également le rôle de négociateur afin que la vente puisse se faire au prix le plus bas possible. Passer par un mandataire auto en Allemagne est intéressant, car il s’occupe aussi des formalités administratives comme l’immatriculation du véhicule ainsi que la pose des plaques. Enfin, les services d’un mandataire sont utiles pour faciliter le transport de l’automobile de l’Allemagne vers la France.

Comment vous aide le mandataire dans le choix de votre voiture ?

Si les prix des véhicules sont très intéressants en Allemagne, le marché de l’automobile est régi par des règles strictes. Si vous n’en avez pas connaissance, acheter le véhicule qui répond à vos critères est quasiment impossible. Fort heureusement, avec un mandataire, vous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure. En signant le contrat de mandat, ce professionnel à l’obligation de vous assister durant tout le processus d’achat. Il vous apporte pour cela des services de conseil et d’orientation dans le choix de votre voiture.

Passer par un mandataire automobile en Allemagne est aussi avantageux, car vous avez la possibilité de découvrir une plus large gamme de véhicules. Grâce à son excellente connaissance du parc automobile allemand, il est capable de trouver la voiture qui répond à l’ensemble de vos critères techniques et esthétiques. Il est ainsi le mieux placé pour vous trouver un véhicule suréquipé, un modèle assez atypique ou une édition limitée à un prix bas. Si vous êtes un collectionneur, le mandataire automobile est capable de vous trouver des véhicules rares.

L’aide du mandataire de voitures est également utile lors des démarches administratives. En Allemagne, le processus d’achat d’un véhicule d’occasion est très complexe. En dehors de la barrière de la langue, le mandataire peut vous simplifier la tâche. Ayant connaissance des spécificités administratives et légales, il est en mesure de remplir toutes les formalités sans que vous ayez à vous déplacer. Grâce à l’expertise de ce professionnel, il est d’autre part possible que vous entriez en possession de votre automobile dans un délai très court.

Les modalités prises en charge par votre mandataire auto en Allemagne

Lorsque vous avez affaire à un mandataire qui est compétent, vous bénéficiez d’un service très complet. Les modalités qui sont prises en charge par votre mandataire auto en Allemagne sont diverses et variées. Il doit remplir des formalités à l’achat, lors de la récupération, mais aussi au moment de l’immatriculation de votre véhicule. À l’achat de la voiture, le mandataire prend le soin de récupérer des documents comme le certificat d’immatriculation allemand, le contrat de vente, le certificat d’homologation communautaire du véhicule, la preuve du contrôle technique et la facture d’achat établie par le vendeur. Lors de la récupération de l’auto, le mandataire doit effectuer l’immatriculation provisoire en Allemagne. Il doit aussi souscrire une police d’assurance allemande au nom du propriétaire.

À cela s’ajoutent le règlement de la TVA française qui est de 20 % et la demande en vue de récupérer le quitus fiscal aux impôts. Enfin, le mandataire est capable de procéder à l’immatriculation définitive de votre véhicule en France. Pour y parvenir, il commence par procéder à la traduction de tous les documents de l’allemand au français. Ce n’est qu’après cela qu’il peut remplir la demande d’immatriculation en ligne en fournissant les documents requis. Il s’agit du certificat d’immatriculation allemand, d’un justificatif de domicile qui date de moins de 6 mois et de la demande de certificat d’immatriculation Cerfa n° 13750. Il faut ajouter à cela le justificatif de vente, le certificat de conformité communautaire et le quitus des impôts qui prouve que la TVA a été payée. En sollicitant un mandataire qui vous propose un service sur mesure, vous recevez la carte grise officielle de votre véhicule à domicile.

Le transport de votre voiture d’Allemagne vers la France

Lorsque le mandataire automobile entre en possession du véhicule, il doit organiser son rapatriement vers la France. Pour que le trajet entre l’Allemagne et la France puisse être effectué, une double condition doit être remplie. La première est que le véhicule doit être immatriculé et la seconde est qu’il doit être assuré. Le mandataire doit par conséquent souscrire une immatriculation WW allemande. Cette immatriculation est vendue avec une responsabilité civile dont la durée de validité est comprise entre 9 jours et 1 an. De telles plaques donnent la possibilité au véhicule d’être exporté hors du territoire allemand. Vous pouvez également les garder afin de circuler dans les autres pays de l’Union européenne.

Le mandataire passe ensuite par les services d’un convoyeur pour que votre véhicule soit rapatrié en France. Un mandataire sérieux préfère passer par une société de convoyage qui est connue pour être à la fois fiable et professionnelle. Cela lui permet d’avoir un contrôle sur les différentes étapes du transport et de la livraison. Le choix d’un excellent convoyeur permet au mandataire de vous faire parvenir votre véhicule dans un état similaire à celui dans lequel il était à l’achat. Contacter une entreprise de convoyage qui est compétente vous garantit de plus des délais de livraison assez courts.

Lorsque votre voiture est rapatriée en France, le mandataire prend contact avec vous afin de finaliser l’opération. Les modalités de livraison sont définies, ce qui vous donne la possibilité de la recevoir à votre domicile ou à un point de retrait. Une fois que vous êtes entré en possession de votre nouvelle voiture, vous disposez d’un délai de rétractation. Cette procédure est assez standard. Le délai de rétractation peut toutefois varier en fonction de deux éléments. Le premier est le type de service que propose le mandataire automobile et le deuxième est le type de contrat que vous avez signé avec lui.

Le prix d’achat d’une voiture d’occasion provenant d’Allemagne

De nombreuses voitures d’occasion allemandes sont disponibles sur le marché français. Leurs prix sont cependant bien plus élevés que sur le marché allemand. En vous faisant accompagner par un mandataire auto en Allemagne, vous pourrez acheter une automobile à un tarif moins élevé qu’en France. Il est ainsi possible de réaliser de bonnes affaires en traversant la frontière pour acheter une voiture d’occasion. Notez qu’un véhicule neuf acheté de l’autre côté du Rhin bénéficie du barème de bonus-malus.

Si vous optez pour une voiture allemande d’un montant de 36 950 euros et qu’elle reçoit un malus de 5600 euros, elle vous revient à 42 550 euros au lieu de 51 506 euros en France. Il en est de même pour les voitures d’occasion. Une Audi A3 Sportback achetée en Allemagne coûte 21 000 euros contre 22 800 euros en France. Même si vous y ajoutez les frais d’import, vous êtes toujours en dessous du tarif français. De nombreux véhicules d’occasion en provenance d’Allemagne sont de bonnes affaires, car ils font l’objet d’un entretien minutieux par les concessionnaires. Il est aussi conseillé de privilégier des voitures vendues avec une garantie européenne, valable en France comme en Allemagne.