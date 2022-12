Volkswagen prépare sa nouvelle ID.3 : toutes les infos !

Volkswagen commence déjà à teaser sur sa nouvelle ID.3 ! Arrivée en 2019, la compacte électrique de Volkswagen va bénéficier pour 2023 d’un ravalement de façade et de nombreuses améliorations. Voici les infos officielles sur les changements à venir !

Des changements esthétiques pour la Volkswagen ID.3 2023

Les esquisses livrées par Volkswagen nous montrent une évolution subtile du design de l’ID.3. Celle-ci ne va donc pas totalement changer de style, mais évoluer par petites touches. A l’avant, la principale évolution concerne le bouclier entièrement redessiné, avec des écopes latérales mises en avant par un relief en trois dimensions. En partie basse, la prise d’air est mise en avant par les éléments en pointe couleur caisse qui l’encadrent dynamiquement. L’objectif semble simple : donner plus de personnalité au modèle. Celui-ci est en effet parfois un peu fade, surtout si on le compare avec sa cousine Cupra Born.

A l’arrière là encore les nouveautés seront concentrées sur le nouveau bouclier, avec un diffuseur redessiné.

Volkswagen à l’écoute des clients

La marque allemande affirme avoir écouté les remontées clients pour faire évoluer son ID.3. A l’intérieur, la planche de bord sera dotée de deux porte-gobelets, et aussi d’un nouvel écran de 12″. Les nouveaux logiciels embarqués pourront être mis à jour à distance. L’ergonomie vivement critiquée devrait aussi marquer des progrès.

Pour les aides à la conduite, le système Travel Assist fondé sur l’intelligence collective regroupera les derniers systèmes proposés. Planification d’itinéraire intelligente ou encore branchement Plug & Charge devraient faciliter l’usage au quotidien.

Finalement, les premiers clients de l’ID.3 l’ont-ils achetée trop rapidement ?

Volkswagen ID.3 First

Un délai de livraison…d’un an !

Pour l’instant, Volkswagen annonce avoir déjà assemblé un demi-million de voitures électriques de sa famille ID. Pour augmenter les cadences, l’ID.3 ne sera plus seulement assemblée sur les sites de Zwickau et Dresde, mais aussi au coeur de l’usine de Wolfsburg, l’usine principale de la marque.

Malgré cela, ceux qui passent commande d’une ID.3 à partir de maintenant peuvent seulement espérer recevoir leur voiture à la fin de l’année 2023 ! Les commandes s’ouvrent en effet dès le 8 décembre pour une ID.3 First. Il s’agit d’une version Pro Performance avec batterie 58 kWh et 204 ch de puissance. La deuxième série de lancement ID.3 First Exclusive sera en plus proposée avec la grosse batterie de 77kWh avec la même puissance de 204 ch.

Volkswagen reste donc sur une gamme très restreinte, malgré l’augmentation des sites de production.

Les prix de la nouvelle Volkswagen ID.3 First débutent à 46750 euros avant déduction du bonus, qui sera raboté à 5000 euros pour une partie des clients livrés dans un an en France. Les autres pourront espérer bénéficier de l’aide portée à 7000 euros.

L’intérieur de l’ID.3 2023