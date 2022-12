La Mercedes Classe S préparée par AMG dépasse les 800 ch !

Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE

Voici la toute nouvelle Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE : la Classe S la plus puissante jamais produite. Avec le passage à l’hybridation, cette S 63 E se contente d’un moteur V8 mais affiche une puissance qui dépasse les 800 ch. Voici le contenu de cette limousine prête à en découdre avec des supercars…

Une hybridation ultra-sportive

Sous le capot avant, cette nouvelle Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE reçoit le moteur V8 biturbo AMG de 4,0 litres, qui développe ici 612 ch. Il s’agit donc du principal élément de puissance de la chaîne cinématique hybride P3, qui reçoit en renfort un électrique synchrone à excitation permanente placé à l’arrière.

Avec une puissance cumulée impressionnante de 802 ch et un couple cumulé de 1430 Nm, cette limousine hautes performances réalise le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes seulement ! Le Driver’s Package AMG peut permettre d’atteindre 290 km/h, une vitesse qui reste bridée électroniquement.

Pour alimenter le moteur électrique, une batterie hautes performances d’une capacité de 13,1 kWh a été sélectionnée. Cette batterie AMG 400 volts se distingue par son liquide de refroidissement high-tech qui refroidit les cellules individuellement. Une nécessité pour proposer des performances élevées tout en assurant une très bonne longévité.

Cette Mercedes-AMG profite aussi d’une boîte AMG SPEEDSHIFT MCT à 9 rapports , et d’une transmission intégrale 4MATIC+ Performance AMG qui permet de passer de la propulsion à la transmission intégrale de façon progessive.

La nouvelle venue se place donc légèrement en retrait de la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance dont elle reprend la motorisation hybride, avec un peu moins de puissance mais une batterie de plus grande capacité.

Un style au diapason dans l’esprit AMG

Esthétiquement, la Classe S reçoit pour la toute première fois une calandre spécifique AMG. Celle-ci se distingue par ses lamelles verticales, et le sigle Mercedes apposé en son centre. De face, le bouclier aux entrées d’air surdimensionnées donne également le ton…

La Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE peut être chaussée avec des jantes forgées AMG allégées, jusqu’à 21″. Un élément indispensable pour le profil, tout comme les habillages de bas de caisse spécifiques AMG. A l’arrière, ce sont les doubles sorties d’échappement trapézoïdales et cannelées ainsi que le diffuseur qui devraient marquer les esprits…

L’habitacle est agrémenté d’éléments spécifiques AMG, qui ne dénaturent pas le niveau de confort particulièrement élevé, avec les sièges multicontours aux quatre places…De son côté le conducteur ( ou le chauffeur ) aura entre les mains le volant Performance AMG, au design et à la prise en main de sportive. Il sera aussi possible en Allemagne de se reposer sur le Système DRIVE PILOT et la conduite autonome de niveau 3, comme sur l’EQS.

Difficile d’imaginer une voiture qui aille aussi loin dans plusieurs thématiques : confort, sportivité, performances, hybridation et conduite autonome. On attend le tarif, qui devrait être à la hauteur des prestations très relevées.

