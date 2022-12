Le remplaçant du Toyota C-HR se dévoile déjà

Toyota C-HR Prologue

Apparu fin 2016, l’actuel Toyota C-HR est le premier crossover hybride compact de la marque. En dehors de sa motorisation full hybride, ce modèle aura rapidement su conquérir sa clientèle en misant sur son style audacieux et décalé. Pour renouveler son C-HR, Toyota ne pouvait donc pas faire l’impasse sur les fondamentaux du premier opus. Et afin de préparer son public, le constructeur japonais nous présente un concept car inédit : le Toyota C-HR Prologue.

Un style toujours surprenant pour le prochain Toyota C-HR

Ce concept semble assez proche d’une version de série, et nous renseigne donc sur le style de la prochaine génération du C-HR. A quelques détails près, comme les rétroviseurs caméras !

Placé sous le nouveau Corolla Cross, le C-HR 2 peut se permettre de jouer sur sa compacité. Il met ainsi en avant des porte-à-faux plus courts, qui se conjuguent avec des roues de plus grand diamètre. Son dynamisme a été renforcé, avec toujours des formes géométriques qu’on retrouve sur les blocs optiques en pointe, ou encore sur les plis de caisse des portes avant. Et cette fois-ci, du moins sur ce concept, les designers Toyota ont joué sur la carrosserie bi-ton en utilisant l’aile arrière de la même couleur que le toit. De quoi faire ressortir la forme très particulière des portes arrière !

A l’avant, ce C-HR Prologue met en avant un nez de requin placé au-dessus d’une grande prise d’air. Avec là aussi un jeu sur les contrastes, avec un élément noir qui contraste avec la peinture argent métallique.

Sous tous les angles, ce concept car en met plein la vue et donne le ton : ce crossover ne passera à nouveau pas inaperçu. Ce qui est impératif pour se faire une place dans une catégorie particulièrement chahutée…

Cocorico : ce concept a été créé non pas au Japon, mais dans le sud de la France au sein du siège du design « Toyota European Design Development ».

Son style n’est pas sans rappeler celui d’un autre futur modèle : le prochain SUV électrique compact bZ récemment dévoilé.

La partie avant baptisée « hammerhead » mêle un design en 3D avec des optiques amincis et high-tech.

Esthétiquement, le C-HR frappe donc assez fort. Au risque de ne pas plaire à tout le monde, mais avec l’objectif avoué de ne pas passer inaperçu.

Des motorisations hybrides auto-rechargeables et rechargeables

Comme l’actuel Toyota C-HR, le nouveau venu sera bien entendu disponible avec une motorisation hybride auto-rechargeable. Le modèle actuel est d’ailleurs proposé en deux puissances de 122 et 184 ch, les caractéristiques finales du modèle de série ne sont pas encore dévoilées…

Mais surprise : un deuxième type de motorisation hybride rechargeable sera disponible, avec des batteries assemblées en Europe. Il est probable qu’il bénéficie de la nouvelle motorisation de la Prius annoncée pour 2023.

Toyota progresse en Europe et continue de développer sa gamme : les nouveaux modèles continuent de faire progresser leur électrification, tout en soignant leur design. Une recette qui fonctionne, et dont certains constructeurs feraient bien de s’inspirer…

