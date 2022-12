Achat de voiture : attention à l’arnaque des coupons Toneo First

Une nouvelle arnaque se répand comme une trainée de poudre et touche les ventes de voitures : l’arnaque aux coupons Toneo First. Comment les escrocs s’y prennent-ils ? Comment l’éviter ? Nos explications.

Une arnaque à l’achat de voiture révélée par RMC

Ce matin dans l’émission Appoline Matin diffusée sur RMC et RMC Découverte, le cas d’une arnaque à ces coupons achetés en bureau de tabac a été révélé. Un auditeur, Yann, avait besoin d’acheter une voiture rapidement et trouve une annonce postée sur Facebook d’une Citroën Berlingo avec moins de 150.000 km au prix de 750 euros. Un tarif qui pourrait déjà mettre la puce à l’oreille…

La vendeuse va alors mettre l’acheteur en confiance, mais indique ne pas posséder de compte bancaire. Elle souhaite donc être payée via des bons Toneo First qui lui permettront d’approvisionner sa carte de paiement. Yann achète donc 500 euros de coupons en bureau de tabac, après quoi la vendeuse lui envoie un lien d’authentification pour vérifier la validité des bons. Ce site est une copie du site du service Toneo First, et les escrocs vont ainsi récupérer les données de la victime ainsi que les codes d’identification des coupons.

L’acheteur piégé perd donc la valeur des coupons achetés en bureau de tabac, et ne sera évidemment jamais en mesure de récupérer la prétendue Citroën Berlingo. Suite à l’intervention de RMC, il sera malgré tout remboursé pae l’entreprise, ce qui l’aidera à racheter un véhicule.

Le site Toneo First étant lui même pris à partie dans ces arnaques, distille de nombreux conseils sur une page de son site : Fraude au coupons, ne soyez pas la prochaine victime.

De leur côté les buralistes eux-mêmes sont régulièrement victimes d’arnaques concernant ces coupons avec des pseudo-vérifications émanant d’escrocs se faisant passer pour des services Toneo First…

Comment se protéger quand est acheteur d’une voiture ?

Quand vous souhaitez acheter une voiture auprès d’un particulier, il est plus que souhaitable de prendre un premier rendez-vous pour découvrir, tester et vérifier la voiture en question. Ce rendez-vous d’essai vous permettra aussi de contrôler la carte grise du véhicule, et d’avoir affaire physiquement au vendeur. Si vous aviez des doutes sur la voiture ou sur le vendeur, ne prenez pas de risque : ne donnez pas suite.

Si la voiture est conforme à vos attentes et que le vendeur semble de bonne foi, nous vous conseillons de faire un seul paiement de la voiture et ce uniquement par chèque de banque remis le jour de la livraison de l’auto. Vous serez alors certain de ne pas tomber sur une arnaque qui peut concerner d’autres moyens de paiement, y compris le virement.

Dans la mesure du possible, vous devez aussi éviter de verser un acompte.

Quand une affaire semble trop belle sur internet, c’est généralement suspect. Soyez donc méfiant, et ne croyez pas au Père Noël. Cela vous évitera des déconvenues.