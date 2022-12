Assurance auto au kilomètre : la meilleure formule ?

Ces dernières années, de nombreuses compagnies d’assurance ont proposé de nouvelles formules d’assurance auto pour votre véhicule : l’assurance au kilomètre. Avec à la clé une promesse : réaliser des économies chaque année. Alors, est-ce la meilleure formule ?

L’assurance auto au kilomètre ou petit rouleur

Une assurance auto au kilomètre comme celle proposée en Belgique par Corona Direct Assurances permet de payer en fonction de son kilométrage réel. Une formule qui se démarque du forfait standard pratiqué, et qui a tendance à émerger de plus en plus.

Au départ, l’automobiliste indique à son assureur quel sera selon lui son kilométrage annuel. Au terme d’une année, il lui faudra déclarer le kilométrage atteint par sa voiture.

Si le kilométrage est inférieur, l’assuré est remboursé des kilomètres non effectués ! Voilà qui peut étonner de recevoir un remboursement de la part de son assureur sans avoir subi de sinistre.

Toutefois, si le kilométrage est plus élevé, un supplément devra être payé.

Cette formule peut ainsi convenir à ceux qui parcourent moins de 15000 kilomètres par an. Et même si vous conduisez autant chaque année, rien ne garantit que vous ne conduirez pas moins l’année suivante.. L’exemple du confinement de 2020 est flagrant : les automobilistes se sont retrouvés pour la plupart à la maison, sans possibilité de prendre la voiture sauf pour faire des courses de première nécessité.

Certains assureurs vont encore plus loin que la simple déclaration de l’assuré : pour suivre le kilométrage de leurs clients, ils installent un boitier dans la voiture qui leur transmet le kilométrage directement.

Assurance au kilomètre au tiers ou en tous risques ?

Quel que soit son kilométrage, il sera possible dans la plupart des cas de choisir également sa formule : tiers ou tous risques pour la France, mais aussi responsabilité civile, petite omnium ou full omnium en Belgique.

La responsabilité civile est obligatoire et indispensable pour toute voiture immatriculée et susceptible de circuler. Même une voiture qui ne sert jamais ne peut pas être résiliée par son propriétaire auprès de l’assureur : il subsiste le risque de vol par exemple, et de dommages causés à un tiers.

Pour une voiture qui roule très peu et dont la valeur est de quelques milliers d’euros, il est possible de choisir l’assurance auto de base pour réaliser des économies. Cette assurance responsabilité civile ou tiers va ainsi couvrir les dommages causés à un tiers, que ce soit un cycliste, automobiliste, ou le propriétaire d’une maison si vous manoeuvrez et endommagez son portail…

Avec une assurance voiture en tous risques, la grande différence est que vous êtes couvert pour les dommages matériels causés à votre propre voiture, même si vous êtes responsable de l’accident.. Ces formules plus complètes couvrent aussi le vol et l’incendie, pas toujours pris en compte avec les assurances véhicule de base.

Si vous possédez une voiture d’une certaine valeur, il sera donc plus que conseillé d’opter pour une formule tous risques. Vous éviterez ainsi une perte financière conséquente en cas de sinistre !

Avant de choisir une compagnie d’assurance auto, comparez les offres en demandant un devis à différents assureurs. Ce sera toujours le point de départ pour réaliser des économies, avant de souscrire à une assurance au kilomètre.