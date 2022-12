Comment recevoir une carte carburant de 25 € TotalEnergies gratuitement

Comment recevoir une carte carburant de 25 € TotalEnergies

Alors que le prix du carburant va remonter en début d’année avec la fin de l’aide à la pompe, voici une astuce qui pourra vous permettre d’obtenir gratuitement une carte carburant de 25 euros valables dans les stations TotalEnergies. Et promis, ce n’est pas une arnaque sur les fausses cartes de carburant !

Passez au covoiturage

Leader en France du covoiturage, Blablacar propose toujours une formule alléchante pour les nouveaux inscrits : une carte carburant TotalEnergies de 25 euros. Il est aussi possible d’opter pour une carte lavage de 40 euros, au choix !

Les conditions sont assez simples : il faut s’inscrire sur le site, et proposer un premier trajet en tant que conducteur. Une fois que ce premier trajet aura été effectué avec un ou des passagers, il suffira de faire la demande de la carte sur Blablacar avec son adresse postale pour la recevoir. Le trajet devra partir ou arriver en France, et le demandeur doit résider impérativement en France.

Ce dispositif est déjà en vigueur depuis quelques années, et s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de maîtrise de la demande énergétique, les CEE.

Pour réduire le coût des trajets, passer au covoiturage est une très bonne solution. Ce partage des frais va permettre de réduire le coût pour les passagers, mais aussi pour le conducteur qui n’aura pas à assumer seul les frais d’un long trajet par exemple.

Nos conseils pour bien covoiturer

Gardez en tête que le covoiturage est un partage des frais : vous n’avez pas à devenir un chauffeur professionnel. L’objectif étant de réduire les frais de tous, proposez des tarifs raisonnables sur Blablacar afin que vos passagers s’y retrouvent face au prix des billets de train par exemple. Et en mettant des prix corrects, vous aurez plus de chance de remplir votre voiture, et donc de faire des économies.

Pensez au confort des occupants : ne proposez pas la place centrale arrière sur des petites voitures ou si elle est inconfortable. Vos passagers doivent être à l’aise, et c’est ainsi que vous aurez aussi une bonne notation. Avec de bonnes notes, vous n’aurez pas de difficultés à trouver des covoitureurs.

Il ne faut pas non plus oublier les bagages : sur de longs trajets, vos passagers auront sans doute un ou plusieurs bagages. Raison de plus de ne pas remplir la voiture à 5 mais plutôt à 4 maximum…Là encore, selon la taille du coffre.

Un trajet avec plusieurs passagers pourra être un très bon moment, à condition d’y mettre aussi du votre. Optez déjà pour une conduite souple et coulée, en respectant bien les limitations de vitesses et les distances de sécurité. Vos passagers doivent se sentir en sécurité.

N’hésitez pas à proposer différents styles de musique à bord, voire à demander si l’un des passagers veut faire écouter sa playlist. La convivialité sera très appréciée.

Pour les discussions, soyez ouverts et évitez peut-être certains sujets polémiques. Vous pourriez avoir à bord des passagers d’opinions diverses, voire opposées. Le but n’est pas de créer des conflits mais plutôt que le trajet se passe dans la bonne entente générale.

Vous aurez certainement de très bonnes surprises sur certains trajets, et vous pourrez découvrir et rencontrer des personnes très intéressantes. Pour avoir pratiqué de nombreux trajets en tant que conducteur, je peux vous assurer que certains trajets étaient un pur plaisir avec une ambiance vraiment excellente.

A vous de tenter…