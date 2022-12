Les commandes sont ouvertes pour le Skoda Enyaq RS iV

Skoda ENYAQ RS iV 2023

Skoda France ouvre les commandes de la version sportive de son grand SUV électrique : l’Enyaq RS iV. Cette version avait été inaugurée dans un premier temps sur l’Enyaq coupé, avant d’arriver récemment sur la carrosserie SUV classique.

Elle est dès à présent disponible en France, au prix de 61.130 euros. Skoda Belgique devrait très prochainement annoncer le tarif de cette nouvelle voiture electrique pour son territoire.

Une gamme désormais complète pour le Skoda Enyaq

Jusqu’à présent trois motorisations étaient disponibles, avec les Skoda Enyaq iV 60, 80 et 80X. La version la plus puissante dispose d’une batterie de 77 kW, d’une transmission intégrale et d’une puissance de 195 kW….

L’Enyaq 80X peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en seulement 6,8 s, il est proposé à partir de 55240 euros.

Avec une puissance de 220 kW, soit 300 ch, l’Enyaq RS iV se permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 6,5 s. Autre amélioration pour les performances : une vitesse de pointe portée de 160 à 180 km/h sur cette version sportive.

Skoda met aussi en avant la charge rapide : avec une puissance de charge maximale de 135 kW, une recharge sur une borne rapide de 10 à 80 % ne prend que 36 minutes. L’autonomie est intéressante, puisqu’elle est annoncée à 515 km.

La présentation du Skoda Enyaq RS iV

En teinte de lancement, Skoda a choisi la teinte Vert Mamba. Elle sera proposée en option gratuite parmi les coloris disponibles. Par rapport à la version Sportline, l’Enyaq RS iV se démarque par ses jantes alliage spécifiques, des badges RS, et aussi des inserts décoratifs sur le bouclier avant.

La dotation est complète : aide au maintien dans la voie, détecteur d’angle mort, régulateur de vitesse adaptatif, sièges et volant chauffants, climatisation trois zones, hayon électrique et châssis sport. Sans oublier les mises à jour Over the air et la calandre Crystal face illuminée par 131 LEDS.

En France, le tarif de 61130 euros ne donne pas droit à un bonus écologique : une petite remise du concessionnaire peut permettre d’y remédier afin d’avoir droit au petit bonus de 2000 euros pour les voitures électriques vendues entre 47000 et 60000 euros. Ce qui permettrait de toucher ce SUV électrique sportif à 58000 euros.

Présenté en septembre 2020, le Skoda Enyaq est la première voiture électrique de la marque tchèque. La marque projette de commercialiser trois nouveaux modèles électriques inédits d’ici 2030 : une citadine, un SUV urbain et un SUV compact.