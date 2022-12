Citroën : toutes les nouveautés 2023

La nouvelle Citroën C3 commercialisée en Inde

Citroën ë-C3 ECO : La marque aux chevrons veut se positionner avec des modèles essentiels, et aussi plus accessibles. Elle sera ainsi placée en-dessous de Peugeot, que ce soit pour l’offre et les tarifs. La prochaine génération de la C3 ne doit pas rivaliser directement avec une Peugeot 208. En électrique, la future Citroën ë-C3 ECO sera au contraire plus proche en tarif d’une certaine Dacia Spring !

Ses caractéristiques seront donc assez éloignées de la e-208, avec une puissance proche de 50 ch et une petite batterie de 30 kW maximum. De quoi disposer d’une autonomie de 240 km environ, voire davantage en ville : son terrain de prédilection.

Le prix de cette nouveauté électrique sera bien placé : elle deviendra ainsi l’une des voitures électriques les moins chères du marché. Par rapport à la version de la C3 indienne présentée ci-dessus, le style devrait évoluer, et notamment pour intégrer le nouveau logo de la marque vu récemment sur le concept car OLI.

Copyright Quentin Decorps @ ContinentalProductions

Citroën C4 X : Présentée il y a quelques mois, la nouvelle C4 X arrivera en concessions au premier trimestre 2023. Cette berline 3 volumes mesure 4,60 m de long, avec un porte-à-faux arrière rallongé de 24 cm. A part la partie arrière, elle reprend tout à la berline, y compris ses motorisations. Avec le 3 cylindres Puretech en 100 et 130 ch, ainsi que le BlueHDI de 130 ch également. La version 100 % électrique n’a pas été oubliée avec la motorisation de 136 ch et la batterie de 50 kW.

nouvelle Citroën C5 X

Citroën C5 X MHEV : en 2023, la grande C5 X va passer à l’hybridation légère. Elle s’offrira les services de la 3ème génération du 3 cylindres « EB », revu pour être conforme aux futures normes Euro 7 ( prévues pour 2026 ).

Cette motorisation verra sa puissance augmenter à 136 ch, avec un couple toujours à 230 Nm. Elle sera couplée à une boite de vitesses eDCT avec un petit moteur électrique intégré. Architecture 48V et batterie de 0,9 kW seront de mise, avec la capacité pour cette C5 X MHEV de démarrer et de rouler jusqu’à 1 km en électrique, à basse vitesse. Pour ceux qui voulaient passer commande d’une motorisation Puretech 130 ch EAT8, il est peut-être préférable d’attendre cette version hybride qui verra la consommation baisser.

Les détails du nouveau moteur 3 cylindres hybride

L’horizon 2024 arrivera rapidement

Pour ceux qui attendent la prochaine mouture du C3 Aircross, il faudra patienter jusqu’au printemps 2024. Mais il n’est pas impossible que les chevrons dévoilent la nouvelle mouture de ce SUV urbain fin 2023.

L’année 2023 sera donc assez riche pour Citroën, au vu d’une gamme qui plus est assez restreinte.