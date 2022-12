Bientôt 700 km d’autonomie pour les électriques Volkswagen avec MEB+

Plate-forme MEB+

Volkswagen a lancé sa toute nouvelle plate-forme électrique en 2019 avec la compacte ID.3. Cette plate-forme a ensuite été utilisée pour de nombreux modèles, à l’origine de plus d’un demi-million de Volkswagen électriques déjà sur les routes. Initialement la marque allemande travaillait sur une autre plate-forme baptisée Trinity, qui sera retardée. Volkswagen communique donc sur une plate-forme MEB+ évoluée, et adoptée par les prochains modèles à venir. Voici les changements techniques attendus.

Ce qui va changer avec la plate-forme MEB+

La plate-forme modulaire MQB avait fait ses preuves pour les modèles thermiques : de quoi inspirer les ingénieurs Volkswagen quand ils ont mis au point la plate-forme MEB. Cette plate-forme modulaire électrique était pratiquement imaginée autour de la batterie : de quoi permettre de produire des voitures électriques plus modernes que des adaptations électriques de modèles existants.

Ici la batterie prend place dans le soubassement entre les essieux : cette solution permet ensuite de faire varier la longueur et aussi la largeur des voitures utilisant la plate-forme. Que ce soit la compacte ID.3, les SUV ID.4 et ID.5, ou encore l’ID.Buzz : tous partent de la même base technique.

Avec l’ensemble des marques du groupe, ce sont une douzaine de véhicules qui sont basés sur MEB, pour une production totale de 670.000 véhicules.

Dans les années à venir, la nouvelle plate-forme MEB+ va permettre de revoir l’infrastructure numérique, la technologie de charge et de stockage.

Jusqu’à 700 km d’autonomie

Volkswagen annonce ainsi un niveau d’autonomie qui pourra aller jusqu’à 700 km. La puissance de charge va également progresser énormément : jusqu’à 175-200 kW ! Est-ce que la future berline ID.7 pourra avancer de tels arguments ?

Ces caractéristiques se retrouveront bien entendu sur les électriques les plus haut de gamme, que ce soit les grands modèles Volkswagen mais aussi Audi. Les voitures électriques plus abordables comme la future ID.2 devront se contenter d’une autonomie plus modeste. Mais une batterie plus réduite permet aussi de proposer des tarifs bien plus accessibles.

D’autres innovations verront également le jour, notamment en matière de conduite autonome avec sauts significatifs annoncés.

Un tarif de 25000 euros pour la future Volkswagen ID.2

La marque allemande entend bien poursuivre la démocratisation des voitures électriques : la future ID.2 serait ainsi proposée en entrée de gamme autour de 25.000 euros.

Pas moins de 10 nouveaux modèles électriques sont attendus d’ici 2026 : le géant allemand revoit sa stratégie mais conserve des ambitions élevées.

La future Volkswagen ID.2 est très attendue, avec des prix autour de 25000 euros

