Conclusion essai Honda HR-V 2022 : notre avis

La nouvelle génération du Honda HR-V change véritablement la donne par rapport au SUV sortant. Avec un design qui plait au plus grand nombre, un équipement complet et une motorisation hybride très sobre en ville, ce SUV compact a de quoi séduire une nouvelle clientèle. Et notamment ceux qui trouvent le design d’un CH-R trop torturé, ou qui n’ont pas envie d’avoir le même Captur que leurs voisins.

Il faudra bien entendu accepter l’absence de prix d’appel sous les 30.000 euros. Pour 35000 euros, vous avez ici un modèle très bien équipé sans nécessité d’ajouter des options supplémentaires.

Ce que nous avons aimé :

Design séduisant

Equipement complet

Habitabilité généreuse

Consommation réduite en milieu urbain

Ergonomie bien pensée

Confort général

Ce que nous avons moins aimé :

Plastiques rigides à l’intérieur

Pas de prix d’appel sous les 30.000 euros

Confort limité de la place centrale arrière