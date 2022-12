L’Austral est la meilleure des Renault selon les journalistes européens

« Best Buy Car of Europe 2023 »

Le nouveau Renault Austral vient d’obtenir un prix convoité dans l’automobile : celui décerné par les journalistes européens regroupés dans le Jury Autobest. Le SUV compact français est ainsi élu « Best Buy Car of Europe 2023 », soit la voiture répondant le mieux aux besoins des acheteurs européens en 2023.

Deux prix Autobest pour l’Austral et son système OpenR Link

Ce sont 31 journalistes européens de 31 pays qui ont pu voter et élire le Renault Austral. Selon Dan VARDIE, Fondateur et Président de l’organisation AUTOBEST, ses qualités sont nombreuses : « C’est le meilleur modèle du constructeur français, avec des matériaux haut de gamme, une qualité perçue très élevée, de superbes capacités de conduite, un design impressionnant et probablement les technologies les mieux connectées à bord des voitures d’aujourd’hui« .

Le Renault Austral met aussi en avant sa motorisation E-TECH full hybrid, qui a déjà été primée par un précédent prix Autobest. Et son système multimédia OpenR Link connecté avec Google Automotive Services est lui aussi primé cet année par Autobest. L’Austral est ainsi distingué comme la voiture la plus connectée en Europe !

Pour Renault, ce prix sonne à point nommé pour bien lancer son SUV, actuellement en pleine campagne de pub. Le timing est également très bon, puisque deux de ses plus gros concurrents sont des modèles en fin de carrière : le Volkswagen Tiguan et le Peugeot 3008.

Les voitures qui ont perdu face à l’Austral

Deux compactes du groupe Stellantis ont échoué en finale face à l’Austral : les Peugeot 308 et Opel Astra. Le prix Autobest récompense en effet des modèles accessibles : le prix de base du modèle ne doit pas excéder les 25.000 euros hors taxes.

Cette année d’autres modèles ont aussi échoué aux portes de la finale : les Toyota Aygo X, Dacia Jogger et Honda Civic.

L’année dernière, c’est la Dacia Spring qui avait obtenu le titre. Elle avait devancé les Skoda Fabia et Opel Mokka.