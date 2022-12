Peugeot Inception : les premières images du concept car

Le teasing se poursuit sur le tout nouveau concept car de Peugeot, baptisé Inception. Avant les vacances de Noël, le constructeur français n’a pas résisté à l’envie de nous partager des images de quelques détails de ce concept annoncé comme révolutionnaire.

Il ne faudra plus attendre très longtemps pour découvrir cette création : Peugeot va dévoiler l’Inception Concept le 5 janvier prochain, au Consumer Electronics Show, le CES de Las Vegas aux Etats-Unis.

Le style est annoncé avec un nouveau langage, et une attitude attractive et féline. Ce design pourrait donc se retrouver sur de prochains modèles, et pourquoi pas sur le futur Peugeot 3008 qui sera commercialisé en 2024. A l’avant, la calandre est constellée de points lumineux à LED, qui peuvent s’illuminer et s’animer. La calandre est logiquement une mise en avant du nouveau logo Peugeot. Autre animation : celle des barrettes horizontales qui sont des traits lumineux.

A l’intérieur aussi, l’aménagement est annoncé comme innovant et axé sur le plaisir de conduire. Ce qui nous promet certainement un i-cockpit revisité…

L’aménagement fait la part belle aux matériaux naturels comme le bois mat, et devrait donc se dispenser de matières d’origine animale comme le cuir.

Une nouvelle ère électrique pour Peugeot

Ce concept car Peugeot Inception est annoncé comme le début d’une nouvelle ère pour la marque. Il devra porter les valeurs de Peugeot : Allure, Emotion et Excellence.

Peugeot va en effet poursuivre l’électrification de sa gamme, et développer une plate-forme électrique spécifique. Actuellement les modèles électriques sont aussi doublés de versions thermiques. Une démarche qui sera encore le cas sur la prochaine génération des 3008 / 5008.

C’est aussi en cela que le concept Peugeot Inception va innover, tout en préfigurant les futures modèles électriques de Sochaux. Alors, à quand une première Peugeot 100 % électrique qui ne sera pas doublée d’une version thermique ? Sans doute pas avant 2025.

Peugeot Inception

Peugeot Inception