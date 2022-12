Opel Corsa restylée

L’Opel Corsa sera restylée en 2023, tout comme sa cousine sur laquelle elle repose : la Peugeot 208. Commercialisée depuis 2019, la Corsa arrive en effet déjà au stade de la mi-carrière. Il est donc temps pour Opel de la facelifter afin de relancer les ventes, ou éviter qu’elles ne plongent.

Nouveau regard pour la Corsa E avec ViZor

Comme pour le Crossland restylé, l’Opel Corsa type E va recevoir la nouvelle calandre ViZor sur fond noir, qui fait la liaison entre les blocs optiques. Mais comme il s’agit d’un restyling, les designers Opel doivent composer avec un budget réduit : il ne leur est pas possible de modifier les parties tôlées comme le capot ou les ailes avant.

Les projecteurs ne pourront donc pas être parfaitement intégrés dans la calandre comme sur l’Opel Mokka. Un résultat ni fait, ni à faire ?

Malgré tout la partie avant va vraiment évoluer, avec un bouclier redessiné et plus actuel. Les projecteurs à LED mettront aussi en avant une nouvelle signature lumineuse.

A l’arrière, le bouclier sera lui aussi modifié, et les feux retouchés. Des modifications plus subtiles, mais toujours visibles pour les initiés.

Opel Corsa restylée

Quelles nouveautés sous le capot de la nouvelle Opel Corsa ?

Pas de révolution sous le capot de la citadine allemande, mais quelques évolutions à venir. En entrée de gamme, on retrouve le 3 cylindres 1.2 atmosphérique de 75 ch. Il est secondé par une version turbocompressée de 110 ch. La version de 130 ch sera logiquement remplacée par la déclinaison MHEV de ce moteur, qui va passer à 136 ch. Sera-t-il déjà disponible dès le restyling ? Il devrait en tout cas être proposé au plus tard dans les mois qui suivent le facelift.

En diesel, Opel devrait maintenir le quatre cylindres 1.5 de 100 ch.

Le changement est déjà validé en électrique : la Corsa e devient la Corsa Electric. Son moteur passe de 136 ch à 156 ch, et sa plus grosse batterie de 50 kW permettra d’afficher une autonomie de 400 km, contre 359 km actuellement. Des évolutions bienvenues, pour une version électrique qui se vend très bien, notamment en Allemagne.

Les prix de cette Opel Corsa 2023 devraient évoluer à la hausse, comme le veut la tendance inflationniste. Les citadines se rapprochent désormais des 20.000 euros pour leurs versions de base, certaines comme la Polo ont déjà franchi le cap. Et en électrique, on est sur des prix entre 35000 et 40000 euros avant déduction du bonus écologique. Là encore, pas de miracle à attendre…