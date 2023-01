Conclusion essai Renault ZOE R135 : notre avis

CONCLUSION :

La nouvelle ZOE n’est pas une voiture révolutionnaire comme sa devancière, qui fut le premier véhicule de grande série sur le marché français. Néanmoins, Renault est parvenu à moderniser efficacement son modèle phare qui est arrivé à maturité.

Forte d’une mécanique plus puissante et d’une batterie plus efficiente, cette seconde génération de ZOE demeure une proposition incontournable sur le segment de la citadine électrique.

Il est également possible de faire de bonnes affaires sur le marché de l’occasion. La ZOE va poursuivre sa carrière jusqu’en 2024, mais ne sera pas remplacée par une nouvelle ZOE. Malgré sa carrière plus qu’honorable, la Renault ZOE laissera sa place à une ambitieuse et rétro R5 électrique !

Ce que nous avons aimé :

Gap matériaux intérieur

Autonomie suffisante pour un usage péri-urbain

Fiabilisation du modèle

Ergonomie des différentes commandes (ventilation, climatisation, etc.)

Odomètre et écran multimédia au goût du jour

Performances en milieu urbain satisfaisantes

Ce que nous avons moins aimé :

Style trop sage (manque d’audace sur cette nouvelle génération)

Emplacement de l’embase de charge discutable (calandre)

Tarif du véhicule pour un usage citadin

