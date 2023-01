BMW i Vision Dee : Andy Warhol l’aurait adorée !

BMW i Vision Dee

BMW nous présente un nouveau concept-car, l’une des stars du CES de Las Vegas 2023. Cette BMW i Vision Dee pour Digital Emotional Experience, est une déclinaison de carrosserie de la BMW i Vision Circular présentée en septembre 2021. Ce nouveau concept en reprend les traits principaux pour sa face avant, ainsi que son design épuré. Cette compacte électrique met en avant deux choses : des innovations high-tech pour l’habitacle, et des innovations pour la carrosserie et ses motifs.

32 couleurs et de la personnalisation à l’infini

Ce concept voit sa carrosserie recouverte d’un film spécifique ePaper, qui exploite la technologie E Ink couleur. Pas moins de 240 segments sont personnalisables sur la carrosserie, et permettent ainsi de faire évoluer les couleurs et les motifs en quelques secondes à peine. Les segments sont contrôlés indépendamment, et peuvent chacun afficher l’une des 32 couleurs de la palette. La variété de motifs est ainsi annoncée comme presque infinie !

A quand sur une voiture de série ?

Les innovations dans l’habitacle : tout sur l’affichage tête haute !

BMW nous assure que ce concept présente des innovations que nous pourrions retrouver dans la prochaine génération de voitures électriques de BMW : la « NEUE KLASSE ».

Ce qui sera le cas de l’affichage tête haute avancé, avec une projection qui pourra se faire sur toute la largeur du pare-brise, qui devient alors un vaste écran. La marque vise à fusionner l’expérience virtuelle avec le véritable plaisir de conduire.

La seconde nouveauté s’intitule BMW Mixed Reality Slider : il permet de piloter jusqu’à quel point des informations vont s’afficher sur le pare-brise, jusqu’à la réalité augmentée. Les vitres latérales sont à graduation, pour permettre d’occulter l’environnement extérieur.

Ces technologies ont permis au concepteurs de proposer un habitacle très épuré, avec une planche de bord sans aucun écran et complètement à l’opposé des modèles actuels, y compris chez BMW. Le gain en matériaux est accompagné d’un choix de couleurs naturelles, reposantes et aussi axées sur des matériaux écologiques et renouvelables.

L’habitacle peut ainsi en mettre plein les yeux, sans pour autant sacrifier les ambitions écologiques du modèle.

Ce concept peut ainsi préfigurer une remplaçante de la BMW Série 2 Coupé en version 100 % électrique.

BMW devrait nous présenter un autre concept avec des nouveautés annonçant le futur électrique de la marque dès cette année. A suivre…

