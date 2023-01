Opel : toutes les nouveautés 2023

Cette année 2023, pas de révolution chez Opel qui va surtout rafraichir et enrichir sa gamme actuelle. Corsa, Mokka, Astra et Grandland sont donc concernés par les nouveautés !

Opel Corsa restylée

Arrivée à mi-carrière, l’Opel Corsa va pouvoir bénéficier d’une cure de rajeunissement avec un design entièrement revu pour sa face avant. Celle-ci reprendra à son compte la fameuse calandre ViZor dans le prolongement des blocs optiques. Sauf que ces derniers ne seront pas modifiés totalement, et donc pas vraiment alignés…

Malgré tout la nouvelle face avant donnera un coup de jeune à la Corsa restylée, un mal nécessaire pour venir affronter une Peugeot 208 et une Renault Clio restylée, ainsi qu’une nouvelle Citroën C3.

La version électrique ne sera plus badgée « e » mais électrique, pour ne pas semer de confusion. Et elle disposera d’une nouvelle motorisation, analogue à celui du Mokka électrique récemment présenté !

Opel Mokka Electric

Renommé en Mokka électrique et non plus Mokka e, le SUV urbain Opel en profite pour se doter de la nouvelle motorisation électrique de 115 kW, soit 156 ch. Un moteur qui sera aussi présent sur la nouvelle Astra électrique. Plus puissant, le Mokka électrique peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 10 s. Cette évolution s’accompagne d’une batterie lithium-ion de 54 kWh, pour une autonomie qui dépasse désormais les 400 km.

Cette nouvelle version sera disponible dès le printemps 2023.

Opel Astra électrique

Proposée en essence, diesel et hybride rechargeable, ce n’était pas suffisant pour la nouvelle Opel Astra. Cette compacte cousine de la Peugeot 308 va également bénéficier d’une version 100 % électrique, reprenant le même bagage technique que le Mokka électrique présenté ci-dessus. Point fort du modèle : elle sera proposée en berline, mais aussi en break. Ce sera le premier break électrique d’un constructeur allemand, qui grille ainsi la politesse aux BMW i5 Touring et Audi A6 e-tron Avant.

Opel Grandland GSe

Présenté à l’automne, l’Opel Grandland GSe sera lancé commercialement cette année. Il s’agit d’une nouvelle finition haute qui sera réservée aux modèles Opel électrifiés. Et pas forcément 100 % électriques ! La preuve avec ce Grandland qui dispose de la motorisation hybride rechargeable de 300 ch, avec transmission intégrale.

La présentation sportive s’accompagne également de réglages inédits, comme par exemple une direction recalibrée et des suspensions revues. Les amortisseurs avec technologie KONI FSD permettront au conducteur de choisir entre plusieurs lois d’amortissement.

Cette nouvelle version arrivera prochainement au configurateur, son prix n’a pas encore été communiqué.