Opel Astra GSe : voici l’Astra la plus chère jamais commercialisée

Opel Astra GSe

Opel nous dévoile le prix de son Astra GSe, qui promettait d’être corsé. Et c’est effectivement le cas, puisque l’Opel Astra GSe berline est facturée 47400 euros ! Un tarif qui ne peut pas bénéficier d’une aide gouvernementale en France, étant donné qu’en 2023 le bonus écologique a été supprimé pour les hybrides rechargeables.

Une Astra Grand Sport Electric plus chère qu’une Astra OPC

La comparaison est éloquente : en 2014, la sportive Astra OPC était facturée 33990 euros. Un tarif auquel il fallait certes ajouter 1300 euros de malus écologique, étant donné que les rejets de CO2 de cette sportive étaient de 189 g.

Huit ans plus tard, l’Astra OPC de 280 ch fait partie de l’histoire. Le label OPC a disparu en même temps que le rachat d’Opel par PSA…

Pour 47400 euros, il faudra se contenter d’une berline au look sportif mais pas vraiment sportive. Ce modèle est doté d’un système hybride rechargeable qui développe un total de 225 ch. Son quatre cylindres essence 1.6 ne développe que 180 ch, il est heureusement assisté par le moteur électrique de 110 ch. Mais dans les faits, quand la batterie sera chargée, il sera plus fréquent de circuler en tout électrique, avant que le système ne passe en hybride.

Mais qui va mettre 47000 euros dans une Astra hybride ?

Il vous sera sans doute difficile d’expliquer à vos proches que vous allez commander une Astra hybride facturée plus de 47000 euros. Certains risqueront alors de vouloir vous envoyer en psychiatrie, ou encore de vous mettre sous tutelle. On plaisante, mais quand même : qui va mettre autant d’argent dans une Astra ? Ce serait sans doute jouable si c’était une sportive OPC de 300 ch…

Les plus taquins préciseront que cette version GSe est rabaissée de 10 mm, et dotée de réglages de direction et châssis plus sportifs avec des amortisseurs KONI FSD…

La cible privilégiée de cette nouveauté sera plutôt du côté des flottes d’entreprise, qui cherchent à éviter la TVS. Malheureusement pour eux, la carrosserie break n’est pas encore proposée au tarif. L’Opel Astra GSe Sports Tourer sera commercialisée dans quelques mois.

Il est donc peu probable qu’on croise beaucoup d’Astra GSe sur les routes.