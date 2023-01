Ford : toutes les nouveautés 2023-2024

La marque Ford est en train de complètement bouleverser sa gamme. Elle dit ainsi adieu à la Fiesta, après avoir abandonné la Mondeo l’année dernière. Ford va désormais revendiquer la signature « Adventurous Spirit ». Quatre famille de modèles seront désormais identifiés, et la marque américain compte lancer pas moins de 9 modèles électriques d’ici 2024 !

Ford Bronco

Ford Bronco : arrivée en 2024

Le Ford Bronco est un 4X4 typiquement américain, et il sera vendu officiellement pour la première fois en Europe dès l’année prochaine. Axé sur le franchissement, ce tout-terrain pur et dur pourrait séduire ceux qui recherchent un engin à l’ancienne. Reste à voir quels seront les moteurs disponibles en France, et le niveau de malus écologique ! Ce modèle fera partie de la famille « Ultimate Outdoor« .

Nouveau Ford Puma

Ford Puma électrique

S’il fait un carton en France avec sa motorisation Ecoboost 125 ch en Flexfuel, le Ford Puma sera prochainement converti à l’électricité. Cette nouvelle variante sera produite dans la même usine que les versions thermiques, et arrivera sur le marché en 2024. Il fera partie de la famille « Urban Escape« , avec le Kuga.

Crossover compact électrique : 2023

Dans la famille « Aventure active« , je demande le nouveau crossover électrique ! Ce nouveau modèle fabriqué au centre d’électrification de Cologne sera commercialisé dès cette année. Son autonomie est annoncée à 500 km. Pour ce modèle inédit, Ford a conclu un partenariat avec Volkswagen : ce nouveau modèle sera donc un cousin technique de l’ID.4. Il devrait donc être proposé avec une batterie de 77 kW, et un moteur électrique de 204 ch.

Le nom de ce nouveau modèle n’a pas encore été dévoilé.

Le Ford Kuga 2023 devrait être proche de l’Escape restylé

Ford Kuga restylé

Cette année, le Kuga sera restylé et devrait se rapprocher de son homologue américain, l’Escape. La face avant du SUV compact sera entièrement revue, avec une nouvelle calandre hexagonale qui sera marquée par le retour de l’ovale Ford, auparavant apposé au-dessus. La partie supérieure de la calandre est surmontée d’une ligne lumineuse à LED, une première sur ce modèle. Le bouclier avant est redessiné, avec de petits projecteurs anti-brouilllard relégués sur les flancs. A bord, la mise à jour concernera surtout les équipements technologiques, dont la partie multimédia. L’écran central passe à de grandes dimensions, avec 13,2″ de diagonale. Ce système Sync 4 comprend l’assistance vocale via Alexa d’Amazon.

Les motorisations seront toujours en hybride ainsi qu’en hybride rechargeable, avec des évolutions possibles.

La nouvelle Ford Mustang arrive en fin d’année

Ford Mustang 2023

Dans la famille « Wild Performance », je demande la nouvelle Mustang ! Celle-ci sera toujours proposée avec le V8 de 5.0 L, et ira encore plus loin côté performance avec une inédite version Dark Horse. Cette nouvelle version sera plus radicale, pour un usage sur piste. ( voir les détails sur la nouvelle Mustang 2023 )

En France, nous devrions pouvoir profiter des deux carrosseries Fastback et cabriolet. Mais attention au malus !