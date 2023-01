Skoda : les nouveautés 2023-2024

La marque tchèque est en pleine transition : elle vient tout juste de débuter la commercialisation de ses premiers véhicules électriques, la famille Enyaq iV. En attendant l’arrivée d’autres modèles électriques, Skoda va rafraichir sa gamme et lancer sa nouvelle Superb. L’électrification va donc se poursuivre en douceur !

Nouvelle Skoda Superb

La quatrième génération de la Skoda Superb devrait entrer en production à l’été 2024, après une présentation début 2024. Cette routière est très appréciée des taxis : elle propose en effet du confort, une habitabilité record et du standing pour des tarifs bien inférieurs à ceux de ses concurrentes premium. Un positionnement que les autres constructeurs généralistes n’ont jamais su réaliser.

Cette nouvelle Superb sera toujours déclinée en berline ainsi qu’en break, la Superb Combi. Elle sera toujours basée sur la plate-forme MQB, et devrait donc proposer un vaste éventail de motorisations. Blocs essence, diesel, seront complétés par de nouvelles propositions hybrides rechargeables.

Skoda Kamiq restylé

Le petit crossover Skoda sera restylé et présenté fin 2023. Au programme, des retouches esthétiques qui ne devraient pas modifier en profondeur son style. Basé sur la plate-forme MQB A0, le Kamiq restera fidèle à ses 3 et 4 cylindres essence. Il ne pourra donc pas bénéficier de versions hybrides, ce qui limite ses progrès à venir.

Skoda Kodiaq restylé

Commercialisé depuis 2017, ce cousin du Volkswagen Tiguan va bénéficier d’un nouveau facelift pour relancer les ventes. Les retouches vont concerner la face avant et la partie arrière, de quoi lui permettre de tenir encore probablement jusqu’en 2026.

Le Kodiaq restylé devrait enfin se mettre à l’hybridation rechargeable, une possibilité offerte par sa plate-forme mais non exploitée à ce jour.

Skoda ENYAQ RS iV 2023

Skoda Enyaq RS iV

La gamme de l’Enyaq iV se développe, avec la commercialisation cette année de la version RS sur la carrosserie standard. Avec 300 ch, le Skoda Enyaq RS iV passe de 0 à 100 km/h en 6,5 s. Soit 4 dixièmes de mieux qu’une Tesla Model Y Propulsion, mais 1,5 s de plus que la version grande autonomie. Mais à 62500 euros, le modèle tchèque est presque au prix d’un Model Y Performance, qui réalise cet exercice en 3,7 s.

Le rapport prix / performances est donc décevant, surtout pour une Skoda.

Skoda Scala restylée

Très proche techniquement du Kamiq, la Skoda Scala sera également restylée avec le même type de modifications. Là aussi, les retouches devraient être légères au niveau esthétique. Sous le capot, pas de révolution non plus avec des blocs essence comme les 1.0 TSI EVO et 1.5 TSI, proposés en différents niveaux de puissance, avec boite mécanique ou boite double embrayage.