Mercedes EQC berline : la C électrique arrive en 2024

Mercedes EQC berline

Mercedes prépare activement un modèle électrique inédit : l’EQC berline. Cette Classe C électrique sera basée sur la plate-forme MMA pour Mercedes Modular Architecture. Ce n’est pas la plate-forme de l’actuel SUV EQC, qui est lui basé sur une plate-forme EVA I. Voilà qui promet donc un certain nombre de différences avec l’EQC actuel ! Ce dernier devrait également être rebaptisé EQC SUV, pour ne pas faire de confusions avec cette nouvelle berline.

Un contenu technologique au top pour cette rivale de la Tesla Model 3

Encore mieux : cette EQC berline devrait reprendre une partie du contenu technologie de la Mercedes EQXX. Voilà qui devrait favoriser l’aérodynamisme et l’efficience, et pourrait alors permettre d’afficher une autonomie record. Il lui faudra viser les 700 km pour prendre la tête de sa catégorie dans ce chapitre. L’inspiratrice a été capable de parcourir 1200 km sans faire de recharge, mais avec des conditions particulières et un aérodynamisme digne d’une voiture de course.

Faisant partie de la gamme électrique Entry Luxury de Mercedes, ce nouveau modèle sera produit dans l’usine Mercedes de Rastatt ou de Kecskemét.

La future Mercedes EQC devrait être longue d’au moins 4,70 m. Des dimensions raisonnables, qui la placeront face à une Tesla Model 3. En étant commercialisée seulement en 2024, cette berline électrique devrait arriver avec un style qui se démarque de l’actuelle EQE berline. Elle pourrait même là aussi s’inspirer de la fameuse EQXX !

Une silhouette de coupé 4 portes ?

Son style sera certainement assez consensuel, et ne devrait pas aller aussi loin qu’une BMW i4 avec sa calandre surdimensionnée. Le profil pourrait être plus dans l’esprit d’un coupé quatre portes comme le CLA qu’un pur modèle trois volumes comme la Classe C berline.

Mercedes devrait aussi compléter la gamme de l’EQC avec une déclinaison AMG ultra-puissante, dès 2025. Un modèle nécessaire, pour répliquer face à une i4 M50 ou une Model 3 Performance.

Lire notre essai de l’actuel SUV Mercedes EQC

Mercedes EQC berline