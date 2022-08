Mercedes VISION EQXX : 1200 km en une charge

Mercedes VISION EQXX

La Mercedes VISION EQXX est un prototype roulant qui vient de signer des records. La marque allemande avait parcouru un roadtrip d’Allemagne jusqu’à Cassis en une seule charge, soit plus de 1000 km.

Mercedes a souhaité ensuite aller encore plus loin avec un trajet soigneusement étudié d’Allemagne jusqu’au circuit de Silverstone. Et cette fois-ci, la Mercedes VISION EQXX est parvenue à effectuer un trajet record en électrique sans recharger de 1202 km !

Pour y parvenir, ce prototype utilise des technologies avancées, notamment un système de gestion thermique innovant. Le niveau de consommation sur le dernier parcours de 1202 km est étonnamment bas : seulement 8,3 kWh/100 km !

Dès sa présentation, ce concept-car a été annoncée pour un niveau de consommation record de moins de 10 kWh/100 km. Et non pour son niveau de performances, malgré son design qui pourrait laisser augurer une limousine puissante. Le design de ce prototype est axé avant tout sur l’aérodynamisme, l’une des clé pour parvenir à réduire la consommation. Et avec un coefficient de traînée de 0,17, cette Mercedes a de quoi étonner !

Le profil de cette voiture longue de 4,63 m est en effet étonnant, notamment pour la partie arrière.

Les caractéristiques de ce concept car électrique hors du commun

Pour parvenir à créer une voiture électrique efficiente, les ingénieurs Mercedes ont tout fait pour réduire le poids de l’engin. Lequel se « contente » de 1800 kg, un poids élevé mais logique pour emporter des batteries qui permettent de réaliser des autonomies record. Car la batterie est de haute capacité : avec 100 kWh, c’est la même capacité que celle d’une Mercedes EQS. Il s’agit d’une batterie qui semble proche, mais elle est plus compacte et surtout plus légère de 30 %.

Pas d’extravagance en revanche pour la motorisation, avec un seul moteur électrique placé sur l’essieu arrière. Qui développe une puissance de 204 ch, bien inférieure à celles des haut de gamme électriques de Mercedes.

La vitesse maxi est d’ailleurs bridée à un petit 140 km/h. Ce démonstrateur est axé sur l’efficience, et non sur le rapport performances / consommation. Mais on imagine qu’une telle base permette ensuite de faire des adaptations avec des niveaux de puissance supérieurs.

Mercedes nous indique avec ce démonstrateur que la consommation sera le nerf de la guerre dans les années à venir, même pour les voitures électriques. Les acheteurs attendent en effet des autonomies élevées, plus proches de celles des voitures thermiques. Réduire la consommation permettra d’avoir une bonne autonomie tout en évitant d’ajouter des batteries de plus en plus grandes.

Le prix et le poids des batteries haute capacité sont des freins non négligeables. En construisant des voitures électriques qui consomment le moins possible, Mercedes pourra aussi participer d’autant plus à la préservation de la planète. Grâce à des batteries plus petites, qui nécessitent moins de matériaux, et une consommation d’électricité plus réduite sur la durée de vie de chaque voiture.

Cette tendance devrait alors favoriser les berlines, plus légères et plus aérodynamiques que les SUV. On attend les prochaines déclinaisons en série…

