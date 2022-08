Ford prépare un nouveau SUV compact électrique

Ford vise les 600.000 voitures électriques d’ici 2023

Ford souhaite booster ses chiffres de ventes de voitures électriques : la marque américaine a dévoilé un ambitieux plan avec 600.000 ventes d’ici 2023. Et l’illustration ci-dessus nous donne les volumes précis visés par Ford.

Le best-seller en 2022-2023 reste la Mustang Mach-E, avec un objectif de 270.000 exemplaires écoulés d’ici fin 2023. Celle-ci est commercialisée en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu’en Chine. ( lire notre essai de la Ford Mustang Mach-E )

Second modèle présenté, à l’opposé du SUV Mustang, un utilitaire : le Ford Transit EV. Un modèle qui devrait s’écouler à hauteur de 150.000 unités, en Amérique du Nord et en Europe.

Troisième modèle présenté, le pick-up électrique F-150 Lightning. Un pick-up exclusivement destiné à l’Amérique du Nord, et qui a bien réussi sa reconversion en électrique. Là aussi, 150.000 exemplaires sont visés.

Et enfin quatrième et dernier modèle, et c’est là que ça devient intéressant : un tout nouveau modèle électrique.

Ford prépare un nouveau SUV électrique pour l’Europe

Ford nous annonce l’arrivée d’un nouveau SUV compact électrique, et dédié à l’Europe dans un premier temps. Les 30000 unités sont relativement faibles, mais ce modèle n’étant pas dévoilé, cela veut simplement dire qu’il sera commercialisé chez nous au courant de l’année 2023.

Ce nouveau modèle sera logiquement fabriqué dans l’usine Ford de Cologne Nieh, actuellement en cours de transformation pour produire des véhicules électriques dès 2023. Ford nous indique également que le volume de production de ce nouveau SUV compact électrique augmentera de façon considérable en 2024.

Il s’agit d’une collaboration technique avec Volkswagen, qui fournira à Ford sa plate-forme électrique MEB. Ce nouveau modèle Ford sera donc une sorte de cousin du Volkswagen ID.4. Son nom devrait être dévoilé dès cette année.

Et en 2024, une version 100 % du Ford Puma devrait aussi voir le jour.

De quoi permettre à la marque de produire jusqu’à 2 millions de voitures électriques d’ici fin 2026. Soit 1,4 millions de véhicules électriques supplémentaires sur les 3 années 2024-2025-2026. Un chiffre élevé mais pas si énorme pour un tel constructeur, à titre de comparaison Tesla a vendu plus de 936.000 voitures en 2021.

Pour parvenir à de tels résultats, Ford a mis en place l’approvisionnement nécessaire en batteries. Avec 40 GWh de batteries LFP localisés en Amérique du Nord en 2026, et un partenariat avec CATL pour l’approvisionnement.

En 2030, Ford prévoit que la moitié de ses véhicules produits seront électriques. Avec une gamme 100 % électrique d’ici 2035, et l’objectif d’atteindre la neutralité carbone au niveau mondial avant 2050.