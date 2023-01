Suzuki : toutes les nouveautés 2023

Suzuki vient de dévoiler le Jimny 5 portes, mais ce petit tout-terrain ne sera malheureusement pas importé en raison du malus écologique. En attendant l’arrivée du premier crossover électrique programmée pour 2025, Suzuki va renouveler sa Swift, et faire évoluer deux autres modèles de sa gamme. Voici le détail des nouveautés 2023.

La Suzuki Swift 2023 en approche

Nouvelle Suzuki Swift

La toute nouvelle génération de la Suzuki Swift est annoncée pour fin 2023 au plus tard. Cette Swift 2023 conserve sa plate-forme technique Heartect, et des mesures raisonnables pour une longueur toujours sous les 4 mètres de long. Toutes les versions seront hybrides, y compris la Swift Sport qui devrait rester fidèle au 1.4 de 129 ch.

Son design sera entièrement remodelé, avec une face avant assez différente du modèle actuel. La découpe du capot sera notamment particulière, alors que la calandre semble présenter un effet concave inédit. Suzuki conservera aussi la personnalisation avec le pavillon flottant peint dans une autre teinte que celle de la caisse.

Du côté des tarifs, la Swift devrait rester abordable, mais les prix seront en hausse comme c’est le cas actuellement dans toutes les marques.

Suzuki Swace 140

Suzuki Swace 140 ch

Arrivée il y a tout juste un an, la Swace va déjà bénéficier d’une évolution avec une nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable. Et pour cause : clonée à partir de la Toyota Corolla, la Swace va pouvoir recevoir elle aussi la nouvelle motorisation hybride avec une puissance qui passe de 122 ch à 140 ch. Avec à la clé des performances en hausse, et une consommation en baisse. Que demander de plus ?

Lire notre essai de la Suzuki Swace

Suzuki Across MY23

Suzuki Across : des évolutions

Pour le millésime 2023, le SUV basé sur le Toyota RAV4 reçoit quelques modifications. Désormais il embarque un chargeur de 6,6 kW au lieu de 3,3 kW, ce qui réduit presque par deux le temps de recharge sur une borne rapide.

Dans l’habitacle, un nouvel écran haute définition de 12,3″ est mis en place pour l’instrumentation face au conducteur. Et au centre de la planche de bord, l’écran devient plus grand avec 10,5″ contre 9″ précédemment.

On termine avec l’arrivée d’Apple CarPlay sans fil pour la partie multimédia.

Le millésime 2023 arrive à la commande ce mois-ci, en janvier 2023.

Lire notre essai du Suzuki Across