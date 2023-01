Seat va-t-elle devenir une marque de scooters ?

La situation est critique pour Seat, voire même catastrophique. Il suffit de jeter un coup d’oeil sur les chiffres de l’année 2022 pour comprendre.

Une année 2022 cauchemardesque pour Seat

Pour l’heure, Seat et Cupra font chambre commune au sein de Seat S.A. Et en 2022 la situation est claire : c’est Cupra qui a contribué au redressement de Seat S.A avec une hausse de ses ventes de 93 %. Les ventes de voitures Cupra ont ainsi dépassé les 150.000 exemplaires, et la marque devrait poursuivre sa hausse avec un objectif du demi-million de voitures produites chaque année d’ici 2025.

Au sein du groupement, c’est donc Cupra qui a été privilégié pour la livraison de composants et de pièces alors qu’il y avait une situation de pénurie. Voilà qui n’a pas arrangé les affaires de Seat pour ses livraisons…

Les ventes Seat ont tout simplement chuté de 40 % en 2022 ! Avec seulement 232.700 voitures livrées, Seat pourrait donc bientôt se retrouver derrière Cupra. Toute la gamme souffre : l’Ibiza recule de 46 %, la Leon de 47 %, et l’Arona de 33 %.

Un plan produit qui se concentre sur Cupra

Fin 2022, une énorme présentation produits a été réalisée du côté de Cupra, avec l’annonce de plusieurs nouveaux modèles électriques. Concrètement, Seat S.A semble TOUT miser sur Cupra.

Du côté de Seat, aucune annonce, pas même de resyling en vue dans la gamme !

Les dernières actualités Seat concernent des offres de mobilité, et des nouveautés dans sa gamme de…scooters électriques ! Seat propose par exemple le scooter électrique SEAT MÓ 125, ainsi que des trottinettes électriques SEAT MÓ 25 ou 65.

En janvier 2023, c’est également un scooter électrique qui entre en production : le eScooter Seat MÓ 50.

Les inquiétudes sont donc légitimes concernant l’avenir de Seat. Avec une transition qui devra être de plus en plus brutale vers la voiture électrique, il y aura bien entendu des victimes. Le marché européen ne pourra pas accueillir l’arrivée de toutes les nouvelles marques électriques chinoises, européennes et américaines sans que des marques historiques ne disparaissent.