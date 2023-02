Quelle voiture neuve acheter à moins de 20.000 euros en 2023 ?

Le prix des voitures neuves n’a cessé de flamber depuis trois ans. Résultat des courses : de nombreuses citadines sont désormais facturées autour de 17000 euros, et certaines dépassent désormais les 20.000 euros comme la Volkswagen Polo. Autant le dire tout de suite : les modèles en neuf à moins de 20.000 euros vont être de moins en moins nombreux dans les années à venir.

La Citroën C3 You! est bien placée en prix

Citroën C3

A 16590 euros, la C3 est plutôt bien placée face à ses rivales françaises. Elle dispose d’un moteur Puretech de 83 ch : c’est mieux que les 208 et Clio ! Et pour moins cher. Cette version relativement peu équipée reste donc un prix d’appel intéressant pour ce niveau de prestations.

Dacia Sandero 2023

Dacia Sandero

La citadine roumaine est toujours accessible, avec des prix qui débutent à 11490 euros. La version Stepway est plébiscitée pour son équipement et sa présentation : ses prix ont grimpé et débutent à partir de 14900 euros. Vous aurez donc le choix entre toutes les versions pour un budget inférieur à 20.000 euros.

Dacia Jogger 2023

Dacia Jogger

Dérivé de la Sandero, le Jogger est proposé en 5 ou 7 places. Ce break abordable est disponible à partir de 16990 euros. Attention, les prix ont déjà bien progressé depuis son lancement il y a un an. A moins de 20000 euros, vous aurez accès aux deux premiers niveaux de finition Essentiel et Expression, et au moteur ECO-G 100. La série limitée Extrême est plus chère : 20600 euros.

Dacia Duster GPL

Dacia Duster

La deuxième génération du Duster reste encore abordable, à partir de 16990 euros. On est certes loin des 11990 euros du premier Duster !

A moins de 20.000 euros, vous pouvez vous offrir un Duster Essential ou Expression avec le moteur bi-carburation ECO-G 100 ch.

Dacia Spring

Dacia Spring

La petite électrique est facturée à partir de 20800 euros, mais donne droit au bonus écologique de 5000 euros. Elle vous reviendra donc à moins de 16000 euros si vous vous contentez de la version de base. C’est actuellement la seule électrique dans ces tarifs : de nouvelles venues de Chine devraient suivre.

Fiat 500 Hybrid

Fiat 500

La 500 Hybrid est à 18500 euros dans sa version de base, dotée de la climatisation, de la Radio 7’’ avec Apple Carplay & Android Auto, du régulateur de vitesse, mais privée de jantes alliage et tous les autres artifices qui donnent du charme au modèle.

Fiat Panda

Fiat Panda

L’éternelle Panda est proposée dans plusieurs versions à partir de 13600 euros : elle demeure l’une des citadines les moins chères du marché. Attention : ce modèle vieillissant est en fin de carrière.

Hyundai i10

Hyundai i10

En quatre places, la i10 est proposée à partir de 12940 euros. Des tarifs raisonnables, beaucoup plus par exemple que Renault pour sa Twingo !

Hyundai i20

Hyundai i20

Concurrent des Clio, Corsa et 208, la Hyundai i20 est affichée à partir de 17400 euros en finition Initia. La deuxième finition Intuitive est aussi à moins de 20.000 euros avec un tarif de 19000 euros. En entrée de gamme, vous aurez un moteur 1.2 de 84 ch tout à fait correct en agrément. Elle se situe donc dans la moyenne, en revanche son design pourra ne pas plaire à tous surtout pour la partie arrière.

Hyundai Bayon

Hyundai Bayon

Avec des prix qui débutent à 18150 euros, le Bayon est l’un des SUV les moins chers du marché. La version de base Initia dispose des équipements indispensables : climatisation, radio, bluetooth, 4 vitres électriques, Allumage automatique des feux, Assistance active au maintien de voie. Sous le capot il reprend le même moteur que la i20, le 1.2 essence de 84 ch.

Kia Picanto 2022

Kia Picanto

Il faut désormais débourser 14390 euros pour s’offrir la petite Kia Picanto. Un tarif qui reste encore raisonnable pour la catégorie : les up! et Twingo sont bien plus chères ! Cette catégorie A est de plus en plus chère, et tend à disparaitre.

Kia Rio

Kia Rio

Chez Kia, la Rio est la citadine polyvalente équivalente à une C3 ou une Clio. Son prix d’attaque est de 17090 euros pour une version Motion avec la motorisation 1.2 DPi 84 ch BVM5. Rien de transcendant sur l’équipement de série, mais les classiques : Radio avec écran 3,5 » monochrome, 4 haut-parleurs, climatisation, vitres avant électriques et allumage automatique des projecteurs.

Le MG ZS est aussi disponible en thermique

MG ZS

Connu pour sa version électrique, le MG ZS est aussi décliné en thermique. Cette version essence est proposée à 17490 euros avec un moteur 1.5L VTI-Tech 106ch BVM5. Attention : avec 149 g de rejets de Co2, il y aura un malus écologique de 1 386 euros à régler. La finition Confort comprend système Apple CarPlay & Android Auto, écran tactile, bluetooth, radars de stationnement arrière et jantes 17″. Un concurrent sérieux au Dacia Duster !

Mitsubishi Space Star 2022

Mitsubishi Space Star

La gamme Mitsubishi est restreinte, mais conserve une citadine abordable : la Space Star. Affichée en prix catalogue à 13890 euros mais très souvent en promotion, la Space Star Inform est correctement équipée avec de série : capteur de pluie et de luminosité, climatisation manuelle, système multimédia connecté avec écran tactile 7″, compatible Android Auto et Apple CarPlay.

Opel Corsa

Opel Corsa

Là aussi les prix deviennent salés : 18800 euros pour la version de base, avec le moteur 3 cylindres de 75 ch. La dotation comprend tout de même la climatisation, et l’écran digital 7 » compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

La Peugeot 208 de base est facturée 19200 € !

Peugeot 208

Comptez 18630 euros pour une 208 Like, la finition Active Pack est à 19760 euros. Il faudra composer avec le moteur Puretech 75 ch BVM5. On voit les 20.000 euros se rapprocher dangereusement, pour une version peu puissante et peu équipée…

Renault Twingo Equilibre 2022

Renault Twingo

La petite Twingo n’a jamais été aussi chère : la version de base Equilibre Sce 65 ch est à 16750 euros. Vous pouvez également vous offrir la série limitée Urban Night pour 19050 euros. Mais toujours avec le moteur de 65 ch !

La Twingo électrique est affichée à 25250 euros : même en déduisant le bonus de 5000 euros, elle vous reviendra à plus de 20.000 euros…

Renault Clio Authentic

Renault Clio

A 17800 euros, vous aurez une Clio de base : Authentic Sce 65 ch. Performances désastreuses, l’équipement comprend heureusement la climatisation, la radio, les projecteurs full LED et l’allumage automatique des essuie-glaces.

Skoda Fabia

Skoda Fabia

A 17390 euros, la Fabia est un basique : Active MPI 65 ch. Mais pour 500 euros de plus, le MPI 80 ch est disponible ! N’hésitez pas.

A 19590 euros, vous aurez une Fabia Ambition MPI 80 ch bien équipée avec jantes alliage 15″, radars de stationnement arrière, démarrage sans clé, accoudoir central, double USB-C à l’avant et buses de ventilation à l’arrière, 4 vitres électriques.

Suzuki Ignis

Suzuki Ignis

A 15590 euros, la petite Ignis est correctement placée.Mais allez voir sur le site du constructeur : elle est actuellement à moins de 13000 euros. Ce qui en fait une bonne affaire, d’autant qu’à ce tarif canon, elle dispose de la climatisation, de l’autoradio, et de l’allumage automatique des projecteurs, et d’une motorisation 1.2 Dualjet Hybrid de 83 ch.

Suzuki Swift restylée

Suzuki Swift

L’actuelle génération de Swift reste abordable : son prix catalogue débute à 16400 euros, et là encore des promotions font chuter le tarif. Cinq de ses versions sont à moins de 20.000 euros, dont une version avec la transmission intégrale !

Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

La remplaçante de l’Aygo s’est muée en petit crossover pour rajeunir son image. Le résultat est sympathique, mais les prix ont aussi grimpé au passage. La version Dynamic d’entrée de gamme est facturée 18190 euros avec le 1.0 l VVT-i 72 ch. L’équipement est intéressant : Régulateur de vitesse adaptatif intelligent, Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file et assistant de trajectoire, caméra de recul et système audio de série. Elle est plus moderne que toutes ses rivales du segment A comme la Panda, la Twingo ou la up!

La Volkswagen up! fait encore partie des voitures les moins chères

Volkswagen up!

Chez Volkswagen, seule la petite up! est encore sous la barre des 20.000 euros. La Polo a explosé le seuil, ouvrant le bal aux citadines à plus de 20.000 euros dès le premier niveau.

La up! Active 65 ch est facturée 16940 euros. Elle est correctement équipée avec jantes alliage, climatisation, caméra de recul, régulateur de vitesse, radars arrière. Mais son tarif est proche de celui des citadines polyvalentes.