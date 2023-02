Volkswagen dévoile pourquoi la climatisation de son ID.7 est révolutionnaire

La planche de bord de la future Volkswagen ID.7

Cette année, Volkswagen va étendre sa gamme de voitures électriques avec l’arrivée d’un modèle attendu : l’ID.7. Equivalent de la Passat en 100 % électrique, la nouvelle ID.7 sera dévoilé au deuxième trimestre 2023. Et pour faire parler de sa nouveauté, Volkswagen nous dévoile des photos de sa planche de bord pour mettre en avant un équipement classique entièrement repensé : la climatisation.

Une climatisation de nouvelle génération pour l’ID.7

Les ingénieurs ont développé un nouveau système de climatisation intelligent. Première fonction intéressante : elle se lance avant même que les passagers s’installent à bord. Dès que la clé est détectée à proximité de l’ID.7, le chauffage s’active alors en hiver, en été, ce sera la climatisation pour refroidir l’habitacle.

Si les températures sont élevées dans l’habitacle, les sorties d’aération intelligentes vont créer des mouvements d’air pour évacuer l’air chaud à l’ouverture des portières. Bien vu ! Et utile en période de canicule, quand un habitacle surchauffe pendant des heures en plein soleil.

Cette climatisation pourra aussi se piloter par commande vocale, et utilisera des paramètres comme l’ensoleillement, et les préférences des passagers. La partie inférieure du grand écran de 15″ sera dédiée aux commandes de clim. La température se règle via des curseurs tactiles rétroéclairés.

En vocal, dire « Bonjour ID., j’ai froid aux mains », suffira pour activer le chauffage du volant, et diriger de l’air chaud en direction des mains.

Autre preuve d’intelligence embarquée : le capteur d’ensoleillement détectera si un côté de la voiture est exposé davantage au soleil pendant le trajet. Ce qui déclenchera des réglages spécifiques pour rafraichir les passagers installés de ce côté de l’ID.7.

Volkswagen mise beaucoup sur son ID.7, annoncée comme la deuxième voiture électrique mondiale du programme ID après l’ID.4.