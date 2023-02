La Peugeot e-508 électrique est bien prévue au catalogue !

Peugeot e-508 électrique

Nous aurions pu craindre que la Peugeot 508 subisse le même sort que sa concurrente, la Renault Talisman, retirée du catalogue sans remplaçante. Mais il semblerait que Peugeot compte bien conserver l’actuel périmètre de sa gamme actuelle, quitte à le convertir en 100 % électrique rapidement.

Une troisième génération de 508 entièrement électrique

Lancée en 2018, la 508 II a misé sur de nouveaux atouts pour prendre la succession de la première familiale 508. Elle a ainsi troqué sa ligne de berline à trois volumes traditionnelle pour une silhouette Fastback façon coupé 4 portes. L’électrification s’est également invitée sous le capot avec des versions hybrides rechargeables développant de 225 à 360 ch.

Des atouts qui n’ont malheureusement pas suffi à déclencher les passions. Cette catégorie reste dominée par les constructeurs allemands, du moins pour l’instant.

Pour la troisième génération de la 508, Peugeot va donc partir d’une feuille blanche. Cette future 508 sera donc basée sur la nouvelle plate-forme STLA EV de Stellantis, qui sera inaugurée par le futur 3008. Cette plate-forme est déclinée en plusieurs gabarits, pouvant aller jusqu’au grand pick-up électrique comme le prochain Dodge RAM 1500.

Contrairement au 3008 qui arrive à la fin de l’année, la 508 III devrait elle se concentrer sur l’électrique et fera l’impasse sur les motorisations hybrides. Elle pourra disposer de plusieurs niveaux de puissance, avec à minima des déclinaisons de 200 à 300 ch.

Un design inspiré par le concept Inception

Esthétiquement, cette 508 sera logiquement dans la lignée du concept car Peugeot Inception, manifeste du nouveau design de la marque. La nouvelle calandre fermée avec fond noir mettra en avant de fines lignes horizontales lumineuses à LED. Celles-ci feront le lien avec la signature lumineuse des trois griffes verticales du félin, qui seront communes pour l’ensemble de la future gamme.

Autour de cette calandre, les lignes de la carrosserie seront tendues et dynamiques. De quoi donner de la personnalité à cette future rivale de la Tesla Model 3.

Les SUV électriques ne seront donc pas seuls dans la future gamme électrique de Peugeot. Et c’est tant mieux : les voitures basses sont plus efficientes, et plus dynamiques à conduire.