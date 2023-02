Nouvelle gamme 2023 pour la Renault Mégane 4

Renault Mégane Evolution 2023

La Renault Mégane thermique poursuit sa carrière en parallèle de celle de la Megane E-TECH électrique. Une carrière qui se rapproche tout doucement de la fin…Nous l’avions annoncé il y a quelques semaines, les ventes de la Mégane 4 se sont effondrées en 2022.

Pour 2023, Renault a donc décidé de simplifier la gamme au maximum, avec de nombreuses versions tout simplement supprimées !

Plus que deux niveaux de finition pour la Mégane thermique

La Mégane doit dire adieu aux deux plus belles finitions proposées jusqu’alors : E-Tech Engineered et RS Line disparaissent.

Désormais deux niveaux de finition seulement sont conservés : Evolution et Equilibre.

A partir de 29300 euros, la Mégane Evolution est équipée de jantes alliage 16″ Impulse diamantées Gris Erbé, de l’accès et du démarrage mains libres, du système multimédia Easy Link avec écran central 7″, de l’aide au parking avant / arrière, de la climatisation automatique bizone, du frein de parking assisté, ou encore des capteurs de pluie et de luminosité. Les options sont limitées : Security Pack, caméra de recul, roue de secours, peinture métallisée et pneus tous temps.

Cette finition Evolution est proposée en essence avec le 1.3 TCe 140 BVM à 29300 euros, ou en diesel Blue dCi 115 BVM à 31300 euros, ou avec boite EDC à 33300 euros.

La Renault Mégane Techno est proposée à partir de 33600 euros. L’équipement progresse avec en série : jantes alliage 17″ Allium, caméra de recul, freinage actif d’urgence avec détection piétons, sellerie similicuir et tissu, Multi-Sense et commutation automatique feux de jour / croisement.

En premier prix à 33600 euros, on retrouve le 1.3 TCe 140 ch mais avec la boite EDC. Ce moteur est secondé du dCi 115 EDC à 35600 euros, et de la motorisation E-TECH hybride plug-in 160 ch à 42550 euros.

Des hausses de tarifs malgré des ventes en baisse

Malgré des ventes en baisse, Renault n’a pas hésité à augmenter les tarifs de 500 euros pour la version de base, et jusqu’à 1850 de plus pour la version plug-in.

Les ventes de ce modèle vont surtout se faire auprès des professionnels, notamment en diesel et en hybride rechargeable. Et les flottes d’entreprise aiment bénéficier de belles remises : elles vont sans doute progresser cette année et ainsi compenser les récentes hausses de prix !

