Futur Audi Q6 e-tron : plus perfectionné que le Q8 e-tron !

Futur Audi Q6 e-tron : la nouvelle génération d’électrique

Audi poursuit le développement de sa gamme électrifiée, et s’apprête à commercialiser son troisième SUV électrique : le Q6 e-tron. Ce nouveau SUV routier 100 % électrique viendra naturellement se placer entre les actuels Q4 e-tron et Q8 e-tron. Et comme vous allez le voir, ce modèle n’est pas une simple déclinaison de l’un de ses deux frères.

Une nouvelle génération de modèles électriques Audi

Commençons par parler de nomenclature…Un sujet passionnant ? Pour faire simple, les modèles électriques seront désormais identifiés par des chiffres pairs, alors que les modèles thermiques auront droit aux chiffres impairs.

Techniquement, le Q4 e-tron utilise la même plate-forme MEB que les Volkswagen ID.4 et ID.5, alors que le Q8 e-tron s’en remet à la plate-forme MLB modifiée. Ces deux possibilités, le Q6 e-tron les a écartées !

Il sera le tout premier modèle Audi à bénéficier d’une toute nouvelle plate-forme PPE destinée aux modèles électriques. Celle-ci sera aussi utilisée par le futur Porsche Macan électrique. Les progrès seront notables, avec par exemple une architecture 800V. Celle-ci permettra au Q6 e-tron de bénéficier de recharges rapides jusqu’à 270 kW ! Une telle rapidité permettra à la fois de gagner du temps pour une recharge par exemple sur autoroute lors de longs trajets, et aussi de charger des batteries de plus grande capacité. Il serait question de batteries de 100 kW, qui permettraient de proposer une autonomie de 700 km.

Seul problème chez Audi : le Q6 e-tron sera alors plus perfectionné avec une meilleure autonomie que le Q8 e-tron ! Cela nous montre la vitesse à laquelle les technologies évoluent pour les véhicules électriques.

Deux carrosseries proposées avec une version Sportback

Comme les deux autres modèles SUV électriques aux anneaux, le Q6 e-tron sera proposé en deux carrosseries avec une version normale et une silhouette SUV-coupé intitulée Sportback. Les deux carrosseries devraient faire la même longueur, autour de 4,75 m.

Esthétiquement, le Q6 e-tron se distinguera par ses blocs optiques à double étage avec des éléments très fins sur la partie supérieure, et des blocs optiques complémentaires plus discrets, placés dans des entrées d’air de part et d’autre de la calandre. La calandre Singleframe sera présente, et totalement fermée. Si la face avant sera ainsi plus moderne que celle des autres SUV de la marque, le design global est dans l’ADN de la gamme actuelle.

Ce nouvel Audi Q6 e-tron pourrait arriver sur le marché mi-2023 : c’est demain !