Futur Peugeot e-5008 électrique : ce que l’on sait déjà

Futur Peugeot e-5008 électrique

La troisième génération du Peugeot 5008 est prévue pour 2024 au plus tôt, voire 2025. Ce grand SUV familial partagera à nouveau beaucoup avec le 3008, et s’en démarquera par ses trois rangées de sièges. Voici les infos dont nous disposons déjà sur ce futur SUV 7 places, qui réserve de nombreuses nouveautés, dont le e-5008 électrique !

Le premier 5008 électrique

Pour la toute première fois, le Peugeot 5008 sera entièrement électrifié. Rappelons que l’actuel ne bénéficie pas des motorisations hybrides rechargeables du 3008. Le premier Peugeot 5008 Hybride MHEV arrivera cette année, avec la nouvelle motorisation de 136 ch avec boite eDCT. Celle-ci sera bien évidemment reconduite sur la prochaine génération du 5008 et devrait demeurer au catalogue plusieurs années. Elle a en effet été conçue pour être compatible avec les prochaines normes Euro 7.

En plus de cette motorisation MHEV, le prochain 5008 pourrait bénéficier pour la première fois de la technologie hybride rechargeable, avec une puissance de l’ordre de 180 ch. Cette motorisation pourrait reprendre l’actuel 4 cylindres 1.6, ou bien s’appuyer sur le 3 cylindres EB de troisième génération…

Jusqu’à présent, le 5008 était privé de l’hybridation plug-in incompatible notamment avec sa configuration 7 places. Chose qui devient désormais possible, avec l’adoption de la nouvelle plate-forme STLA Medium de Stellantis. Celle-ci est conçue pour être multi-énergies, de quoi changer la donne, avec une implantation des batteries entre les deux essieux.

C’est donc en haut de la gamme que la révolution démarre vraiment, avec le premier 5008 électrique. Plusieurs motorisations sont attendues, avec des niveaux de puissance allant de 200 à 300 ch. L’utilisation familiale sera possible avec le plus gros pack de batterie du e-5008, puisque l’autonomie devrait friser les 700 km.

Les détails du nouveau moteur 3 cylindres hybride

Un renouveau esthétique

Le design du prochain 5008 évoluera de façon importante, et on espère qu’il bénéficiera cette fois-ci d’une face avant qui le démarque plus nettement du 3008. Il devrait notamment accueillir la nouvelle signature lumineuse aux trois griffes, dans l’esprit du concept car Inception. Alors que le 3008 jouera sur le dynamisme avec une lunette arrière très inclinée, le 5008 se situe plutôt dans la catégorie des déménageurs. Pour loger une troisième rangée de sièges dans le coffre, il devra logiquement conserver une partie arrière relativement cubique.

Avec une longueur de l’ordre de 4,75 m, le 5008 pourra aussi annoncer un volume de coffre élevé en configuration 2 ou 5 places. De quoi lui assurer également des débouchés auprès des professionnels.

A l’intérieur, la planche de bord sera commune avec celle du 3008. Elle sera toujours axée sur le concept de i-cockpit avec un petit volant, et bénéficiera de nouveaux écrans haute définition.

Des prix en forte hausse pour le 5008 III

Seule mauvaise nouvelle au tableau : des prix en hausse. Le premier 5008 hybride MHEV devrait dépasser les 40000 euros en entrée de gamme, alors que la version Plug-in hybrid devrait se situer proche des 48000 euros. De quoi faire craindre le pire pour les versions électriques ! Celles-ci pourraient bien être facturées entre 50000 et 65000 euros. On espère avoir tort…