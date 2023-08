La nouvelle Renault Clio d’entrée de gamme est-elle une bonne affaire ?

Après trois mois d’attente, la Renault Clio restylée est enfin arrivée au configurateur, avec une ouverture des commandes. Cela nous a permis de découvrir les images de la version de base, facturée 18500 euros. Cette version mérite-t-elle le détour ?

La Clio Evolution SCe 65 ch à la loupe

Premières observations sur cette Clio Evolution, la finition d’entrée de gamme : extérieurement, elle présente très bien. La face avant dispose en série des projecteurs à LED et surtout de la nouvelle signature lumineuse constituée des deux demi-losanges implantées de part et d’autre du bouclier. Ce qui change sur la face avant par rapport aux finitions Techno et Esprit Alpine, c’est un bouclier au dessin légèrement différent en partie basse, sans la « lame aérodynamique ». Le nouveau logo valorise la calandre, privée de l’habillage chromée. Mais malgré ces différences, la face avant est modernisée et plutôt sympathique. Sur ces images du configurateur, nous avons sélectionné la teinte de carrosserie gratuite : il s’agit de la peinture métallisée Orange Valencia.

Si vous aimez cette teinte, c’est donc tout bénéf : vous avez une peinture métallisée offerte, alors qu’il faut payer 200 euros pour un simple blanc glacier et 600 euros pour les autres peintures métallisées.

La présentation esthétique profite aussi des rétroviseurs noir laqué, qui tranchent ici avec la teinte de caisse. Pas de jantes alliage : il s’agit de jantes tôle 16″ avec enjoliveurs. Cette version fait aussi l’impasse sur les vitres arrière surteintées, l’antenne arrière requin, et les nouveaux feux arrière à effet crystal.

Il ne sera pas possible de pimper le look en activant des options : même les jantes alliage ne sont pas proposées. Mais on peut toujours passer par des accessoires pour en installer….

Une présentation intérieure très correcte

A l’intérieur, la Clio Evolution 2023 n’est pas dépouillée puisqu’elle bénéficie bien de l’instrumentation digitale devant le conducteur, et d’un écran tactile 7″ au centre de la planche de bord. On remarque aussi la présence d’éléments chromés, par exemple sur le volant ou les poignées de portes.

Les rétroviseurs rabattables électriquement, les quatre vitres électriques sont de série, tout comme l’allumage automatique des feux et la climatisation manuelle.

Il ne sera pas possible là non plus d’étoffer la dotation : la seule option en dehors des pneus toutes saisons est le pack navigation à 400 euros.

Un élément n’est pas visible ici : la coiffe de la planche de bord est rigide et non moussée sur ce premier niveau de finition. Mais dans l’ensemble, ce premier niveau de finition présente bien et n’est pas du tout dépouillé : on apprécie donc le rapport prix-équipements de cette Clio d’entrée de gamme.

Quel moteur choisir sur la Clio Evolution ?

En revanche, à 18500 euros la Clio de base est toujours motorisée par le 3 cylindres atmosphérique de 65 ch. Ce faible niveau de puissance s’explique par l’absence de turbo : un moteur à l’ancienne. Mais avec une faible cylindrée, l’agrément ne peut pas faire de miracles et les performances sont médiocres.

Rien que pour la sécurité quand il s’agit de s’insérer sur une voie rapide ou d’effectuer un dépassement, ce moteur sera trop limité.

Nous vous conseillons donc d’opter au minimum pour le moteur TCe 90 ch, facturé 19800 euros. C’est un supplément de 1100 euros par rapport au Sce 65 actuellement à 18700 euros. Ajoutons d’ailleurs que la Clio a déjà augmenté de 200 euros depuis la présentation des tarifs, soit à peine un jour plus tard !

Pour passer commande, il ne faut donc pas trop attendre : dans les prochains mois, les prix vont encore augmenter….

La Clio Evolution 2023

