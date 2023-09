Le Nissan Ariya va passer en mode Nismo

Nissan se prépare à dévoiler une version survitaminée de son SUV électrique Ariya avec le badge Nismo. Les premiers clichés du prototype ont été capturés alors qu’il testait ses capacités sur le célèbre Nürburgring et ses environs. Mais à quoi faut-il s’attendre pour cette version sportive du Nissan Ariya ?

Design revu et puissance supérieure

Cette Ariya Nismo promet un design plus agressif et une puissance accrue sous le capot, ce qui devrait la placer en concurrence avec des rivales redoutables telles que la prochaine Hyundai Ioniq 5 N et la Kia EV6 GT.

Les photos espionnes nous offrent un aperçu du look remanié de l’Ariya Nismo, avec une face avant plus agressive, des jupes latérales sportives et un pare-chocs arrière revisité. Ces changements visuels laissent présager que cette version électrique haute performance ne sera pas seulement esthétiquement plaisante, mais également capable de performances impressionnantes.

L’inspiration derrière cette Ariya Nismo provient en partie de la Formula E, où Nissan a acquis une solide expertise en matière de propulsion électrique à haute performance. En effet, la marque japonaise a présenté le concept Ariya Single Seater il y a deux ans, montrant ainsi son intention de tirer parti du potentiel de sa technologie électrique pour offrir des performances de premier ordre.

Bien que les détails techniques spécifiques de la motorisation de l’Ariya Nismo restent confidentiels pour le moment, il est possible de faire quelques spéculations. En se basant sur les caractéristiques des monoplaces Gen3 de la Formula E, qui sont équipées d’un moteur de 250 kW sur l’essieu avant et d’un moteur de 350 kW sur l’essieu arrière, on peut s’attendre à une puissance considérable sous le capot de l’Ariya Nismo. De plus, avec la récupération d’énergie pendant le freinage, cette version électrique haute performance pourrait bien offrir des performances dignes d’une supercar électrique.

Actuellement la version la plus puissante de l’Ariya développe déjà 394 ch. Une version Nismo pourrait atteindre au moins 500 ch pour faire la différence.

Ce SUV encore peu diffusé en France pourrait gagner une version image qui pourrait en partie changer la donne, mais à quel prix ?

Le futur Nissan Ariya Nismo

