Nouvelle Porsche 911 hybride : ce qu’elle nous réserve

La nouvelle Porsche 911 hybride surprise en essais

La Porsche 911 a toujours été une icône de l’industrie automobile, et la génération actuelle, baptisée « 992 », figure parmi les meilleures de l’histoire glorieuse de ce modèle sportif. Lancée en 2019, la « 992 » a déjà démontré ses performances et sa polyvalence avec une gamme complète de versions, du cabriolet à la coupé, en passant par les Turbo, GTS et bien sûr les GT3 et GT3 RS taillés pour la piste. Porsche travaille actuellement sur la version mise à jour de la 911 (qu’on attend sous l’appellation « 992.2 »), et nos récentes photos d’espionnage suggèrent que la révélation est imminente.

Une 911 restylée attendue pour 2024

Nous avons déjà eu un aperçu du nouveau modèle à travers de nombreux prototypes, et cette nouvelle voiture de test se débarrasse de son camouflage pour laisser transparaître son élégance. Elle ressemble à la 911 standard, mais avec quelques ajouts optionnels, notamment un ensemble aérodynamique.

À l’avant, le pare-chocs revisité présente des grilles d’aération verticales. On note également l’absence de prise d’air latérale devant les roues arrière, suggérant qu’il ne s’agit pas d’un modèle Turbo. À l’arrière, l’énorme aileron ressemble étrangement à celui du pack « SportDesign » proposé sur la 911 standard. En dessous, on aperçoit le nouveau design des embouts d’échappement et du pare-chocs. De nouvelles conceptions de jantes en alliage et des options de peinture inédites sont également attendues. Porsche a également testé les versions GT3 et GT3 Touring, qui devraient emprunter le design de la voiture standard, avec de nouveaux feux de jour à LED. Les modèles GT3 disposeront de pare-chocs avant et arrière exclusifs, et même si la partie avant semble inchangée, la partie arrière présente quelques éléments camouflés, ce qui suggère des modifications mineures à cet endroit. L’échappement central à double sortie reste de mise, et le GT3 devrait conserver son becquet en col de cygne à l’arrière. Quant au modèle le plus puissant, le GT3 RS, il a été lancé l’année dernière, il faudra donc patienter encore un peu pour sa révélation complète.

Porsche 911 restylée : les évolutions moteur

Un nouveau système d’admission d’air et d’échappement pourrait libérer davantage de puissance. Lors du précédent restylage de la génération précédente (passant de la 991 à la 991.2), Porsche avait augmenté la puissance de la Carrera S, la faisant passer de 395 ch à 420 ch, tandis que la GTS avait également reçu une augmentation de 20 ch. Il est donc possible qu’un changement similaire affecte l’ensemble de la gamme 911 standard de cette génération « 992.2 » mise à jour. La 911 restylée bénéficiera également de quelques améliorations au niveau du châssis et, surtout, d’un habitacle entièrement numérique, laissant de côté le compte-tours analogique de la version actuelle.

Il est également possible qu’une calibration plus réactive pour la boîte PDK à huit vitesses soit proposée, même si la « 992.2 » ne devrait pas connaître de modifications majeures de la motorisation. En revanche, de nouvelles version hybrides devraient faire leur apparition. La 911 électrifiée tant attendue fera partie de la gamme « 992.2 » et sera basée sur le modèle Turbo. Mais ce n’est pas tout, puisqu’une deuxième version hybride devrait aussi voir le jour pour la 911 GT2. Dans les deux cas ces variantes hybrides ne devraient pas utiliser de technologie hybride rechargeable pour limiter le poids embarqué.

La prochaine 911 pourrait également bénéficier d’une gamme améliorée de capteurs pour des technologies d’aide à la conduite plus avancées. On s’attend également à une série d’améliorations au niveau du châssis et de la tenue de route, afin d’offrir à cette « 992.2 » des réponses plus vives lorsque le conducteur prend le contrôle. Porsche a affiné la suspension et la direction de la 911 lors de mises à jour précédentes, ce qui laisse présager un retour à une direction assistée électrique et des réglages du châssis modifiés.

Les évolutions de cette Porsche 911 devraient être nombreuses, de quoi relancer les ventes avec une bonification qui va toujours plus loin.

