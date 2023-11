Le nouveau Volkswagen Tiguan arrive à des prix qui débutent à 39450 euros

Les commandes du nouveau Tiguan sont ouvertes

Présenté tout récemment, le nouveau Volkswagen Tiguan fait son entrée sur le marché français, et arrive ainsi au catalogue quelques mois avant son grand rival, le futur Peugeot 3008. Basé sur la plateforme MQB evo, le Tiguan se distingue par des progrès en termes d’habitabilité, de technologie et d’efficacité de motorisation. Avec un prix de départ de 39 450 euros en finition ‘Tiguan’ ou une option de location mensuelle à partir de 419 euros, ce SUV compact parviendra-t-il à progresser au niveau des ventes ? Les prix sont salés, avec des moteurs aux puissances pour l’instant limitées à 150 ch !

Cinq niveaux de finitions pour la France

Le Tiguan est proposé en France avec cinq niveaux de finition. La finition ‘Tiguan’ constitue l’entrée de gamme et offre déjà une multitude d’équipements de série, y compris des projecteurs avant à LED, le Digital Cockpit de 10 pouces, la climatisation automatique, le démarrage sans clé, et de nombreuses assistances à la conduite telles que les radars de stationnement, la caméra de recul, et l’assistant de maintien dans la voie.

La finition ‘Life Plus’ enrichit sa dotation avec des fonctionnalités technologiques telles que l’assistant aux manœuvres de stationnement, le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, et une climatisation tri-zone.

Il faut ensuite compter un minimum de 49900 euros pour s’offrir un Tiguan Elegance. L’équipement est ultra fourni avec de série : système de vision périmétrique ‘Area View’, toit ouvrant panoramique, ouverture et fermeture du coffre main-libre Easy Open / Easy Close, accès à bord et démarrage sans clé Keyless Advanced,projecteurs IQ.LIGHT HD Matrix LED avec Dynamic Light Assist, régulateur de distance ‘ACC’, assistant de maintien dans la voie ‘Lane Assist’, assistant au changement de voie ‘Side Assit’ et ’Emergency Assist’.

A 48600 euros, le Tiguan R-Line reprend la dotation Life Plus avec une présentation soignée qui comprend : pack R-Line extérieur avec bouclier avant et arrière spécifiques, rampes de pavillon anodisées, jantes en alliage léger de 19’’ Coventry, projecteurs avant LED Plus, bandeau lumineux avant et arrière, et siège conducteur ErgoActive avec fonction massage.

A 55700 euros, la version R-Line Exclusive est la mieux dotée avec sièges avant électriques, chauffants, ventilés et massants avec fonction mémoire, , système de Navigation et d’Infotainment ‘Discover Pro’ avec écran 15″, aides à la conduite…

Des motorisations thermiques traditionnelles et PHEV

Le Tiguan est équipé de trois motorisations turbocompressées, y compris un moteur 2.0 TDI de 150 ch, ainsi que deux moteurs à hybridation légère, le 1.5 eTSI de 130 ch et le 1.5 eTSI de 150 ch. Toutes ces motorisations sont associées à une boîte automatique à double embrayage DSG à 7 rapports pour une expérience de conduite fluide et performante.

Il faudra encore attendre pour pouvoir commander les versions hybrides rechargeables, avec des puissance de 204 et 272 ch, annoncées pour le début d’année.

Le Nouveau Tiguan sera livrable dès le premier trimestre 2024.

