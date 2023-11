Les Dodge Challenger et Charger Hennessey profitent d’un V8 HEMI poussé à 1000 ch

La Dodge Challenger Hennessey

Hennessey, le célèbre fabricant texan d’hypercars et expert en préparation de véhicules hautes performances, célèbre la fin de l’ère du moteur Hellcat HEMI V8 de 6,2 litres suralimenté avec des éditions limitées ‘Last Stand’ pour les incontournables Dodge SRT Challenger et Charger. Ce moteur Hellcat HEMI V8 de 6,2 litres suralimenté a fait les délices des amateurs, propulsant à la fois les modèles Challenger et Charger avec des niveaux de puissance impressionnants.

Un V8 HEMI qui atteint les 1000 ch

Les ingénieurs experts de Hennessey, connus pour leur capacité à rendre les voitures rapides encore plus puissantes, ont apporté des améliorations significatives au moteur, notamment l’installation d’un compresseur plus imposant (uniquement sur les modèles non-Redeye), des injecteurs de carburant améliorés, un système d’admission à haut débit, une mise à jour de la poulie, des collecteurs d’échappement en acier inoxydable, des catalyseurs haute performance, et un système de ventilation du carter.

Grâce à une nouvelle calibration du moteur, la puissance atteint un impressionnant 1 000 chevaux. Cette puissance n’est éclipsée que de 25 chevaux par le vaisseau amiral de la marque, la SRT Demon 170, et cerise sur le gâteau, les éditions Hennessey H1000 ‘Last Stand’ fonctionnent avec de l’essence ordinaire. Ces améliorations permettent aux deux modèles d’atteindre les 96 km/h en seulement 2,8 secondes, tandis que le quart de mile est avalé en 9,9 secondes à une vitesse de 227 km/h.

Les éditions Hennessey H1000 ‘Last Stand’ se démarquent par leurs éléments en fibre de carbone légers, tels qu’un nouveau spoiler arrière, un séparateur avant, des bas de caisse et un diffuseur arrière. Chacune est équipée de jantes en alliage de 20 pouces distinctives, avec la possibilité de choisir entre une finition noire brillante ou graphite. Elles arborent également des graphismes spéciaux ‘Last Stand’ et une plaque numérotée qui témoigne de l’exclusivité de ces 50 modèles Challenger et Charger en édition limitée.

John Hennessey, le fondateur et PDG de l’entreprise, exprime sa satisfaction : « Les Challenger et Charger sont parmi nos modèles les plus appréciés, offrant une puissance monstrueuse dans un châssis confortable et performant. Bien que nous regrettions de dire au revoir au moteur Hellcat de 6,2 litres, je suis ravi de célébrer ses neuf années de succès avec nos modèles ‘Last Stand’ exceptionnels, qui combinent une puissance de 1 000 chevaux avec le style élégant de la fibre de carbone et d’autres améliorations de performance extérieure. »

L’upgrade ‘Last Stand’ H1000 est disponible pour les modèles Dodge SRT Challenger et Charger de 2021-2023. Toutes les améliorations sont couvertes par la garantie complète de trois ans ou 36 000 miles (environ 58 000 kilomètres) de Hennessey. La production des modèles ‘Last Stand’ est déjà en cours dans l’usine de fabrication de Hennessey à Sealy, au Texas, et ces voitures uniques peuvent être expédiées dans le monde entier. Avis aux amateurs de grosses cylindrées…