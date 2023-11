Le Cupra Formentor bientôt restylé : voici les nouveautés

Le Cupra Formentor sera bientôt restylé – image : autoevolution.com

Le Formentor de Cupra, premier produit indépendant de la marque qui n’est pas un rebadgage d’une Seat, s’apprête à bénéficier d’un rafraîchissement trois ans après son entrée en production à Martorell, en Espagne. Avec ces nouvelles photos capturées sans aucun camouflage, le doute n’est plus permis : le restyling est imminent !

Nouveau look pour une nouvelle vie

Cupra avait déjà montré en partie l’évolution stylistique de sa gamme il y a quelques mois, lors de la présentation de certains concepts comme le futur SUV Tavascan, ou encore la future citadine Raval.

L’image ci-dessus nous montre clairement les évolutions du Cupra Formentor, avec l’adoption de nouveaux blocs optiques entièrement redessinés. Ces phares inaugurent la nouvelle signature lumineuse avec les trois pointes, qui sera aussi de mise sur la Cupra Leon restylée.

La calandre est également revue, avec une bordure plus fine, mais n’est sans doute pas dotée de son habillage définitif. Le logo Cupra est d’ailleurs absent, comme c’est le cas généralement sur les prototypes d’essai. Il est pourtant bien apposé sur le hayon arrirèe ! Bien évidemment, les boucliers ont été redessinés, et celui de cet exemplaire manque un peu de sportivité à l’avant. Il ne s’agit sans doute pas de celui qui sera présent sur les versions les plus sportives.

On remarque d’ailleurs la présence de la trappe de recharge sur l’aile avant côté conducteur : il s’agit d’une version hybride rechargeable, et non pas de la motorisation 5 cylindres du Cupra Formentor VZ5. Ce qui semble donc incompatible avec les quatre sorties d’échappement présentes à l’arrière !

Quelles autres évolutions pour le Formentor 2024 ?

Techniquement, le Cupra Formentor devrait conserver la plupart des motorisations, qui vont des blocs essence avec hybridation légère aux motorisations hybrides rechargeables, en passant par le 5 cylindres du Formentor VZ5.

Logiquement, le Formentor devrait récupérer les dernières évolutions des motorisations hybrides rechargeables qui viennent d’arriver sur le nouveau Tiguan. Les niveaux de puissance pourraient ainsi passer à 204 ch et 272 ch, avec le dernier 1.5 TSI en lieu et place du 1.4 TSI sous le capot.

En France, la version VZ5 sera-t-elle reconduite ? Avec 230 g de rejets de CO2, cette version sportive était déjà soumise en France au malus écologique de 50000 euros ! La situation serait encore pire en 2024 : aucune chance d’écouler un seul exemplaire dans ces conditions…

