Hyundai présente son nouveau Tucson : voici les photos officielles

Le nouveau Hyundai Tucson est officiellement dévoilé ! Le constructeur coréen a diffusé quelques images de son SUV compact, qui sera commercialisé en France en 2024. Pas de révolution au niveau du style, mais de nombreuses modifications.

Ce qui change sur le nouveau Hyundai Tucson

Présenté en 2020, l’actuelle génération du Hyundai Tucson a été commercialisée il y a un peu plus de trois ans. En France ce modèle est parvenu à se faire une belle place : il s’agit du modèle Hyundai le plus vendu, loin devant le Kona. Que les acheteurs se rassurent : la marque n’a pas bouleversé le style de son best-seller. A l’avant, les éléments à LED ( parametric jewels )sont toujours contenus dans la calandre, mais il n’y a désormais plus que quatre éléments lumineux au lieu de cinq, avec des éléments de même taille. L’effet de diagonale est donc supprimé, ce qui est également le cas pour les blocs optiques latéraux qui semblent plus rectangulaires.

Les designers Hyundai ont également redessiné le bouclier, avec un ski de protection couleur aluminium élargi. A l’arrière, les modifications seraient plus restreintes et concernent le bouclier redessiné.

On remarquera aussi l’arrivée de nouvelles jantes alliage, et d’une peinture mate inédite.

Un intérieur redessiné

C’est finalement l’intérieur du nouveau Tucson qui est totalement revisité. La planche de bord est totalement redessinée, avec deux écrans placés en continuité, qui surplombent une ligne d’aérateurs. Plus rectiligne, le design semble s’inspirer des modèles électriques de la marque, et notamment de la Ioniq 5. Auparavant l’écran central était situé sous les aérateurs centraux : une disposition qui tend à disparaitre, au profit d’écrans rapprochés pour l’instrumentation et l’info-divertissement.

Dans l’immédiat Hyundai n’a pas communiqué sur les évolutions possibles des différentes motorisations. L’actuel Tucson est proposé en diesel avec le bloc 1.6 CRDI 136 DCT-7 Hybrid, et il était jusque récemment disponible en hybride essence avec une puissance de 230 ch.

Nous devrions connaitre la suite du programme dans les jours ou semaines à venir…

