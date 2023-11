Volvo V90 Cross Country : un aperçu de la future génération électrique

Volvo V90 Cross Country – image : Kolesa

Dans la gamme Volvo, les deux dernières nouveautés électriques que sont l’EX30 Cross Country et le monospace EM90 ont introduit un design inédit. Et une fois encore, c’est le designer numérique Nikita Chuiko qui a publié ce rendu d’une Volvo V90 Cross Country redessinée et modernisée, qui adopte les codes des derniers modèles de la marque suédoise. Voici en avant-première, la future génération de V90 Cross Country électrique !

La première V90 Cross Country électrique

Volvo demeure l’un des maitres incontestés dans l’art de la conception d’un break. Mais si cette tradition perdure, elle s’estompe aussi avec le temps étant donné que les SUV ont pris le pas au niveau des ventes, particulièrement en France.

Malgré tout Volvo ne veut pas se cantonner aux SUV, et devrait donc donner une suite à son grand break V90 avec une nouvelle génération 100 % électrique. Cette nouvelle V90 Cross Country devrait logiquement récupérer à son compte la plateforme modulaire SPA 2 ( pour Scalable Product Architecture 2), celle qui est utilisée sur le nouveau Volvo EX90.

La transmission intégrale sera donc de mise en reprenant les deux moteurs électriques, qui développent une puissance de 300 kW, soit pas moins de 408 ch. Une seconde version plus puissante encore porterait le niveau de puissance à 380 kW, soit 517 ch, pour 900 Nm de couple moteur.

Si la batterie est celle du EX90, la capacité de 111 kWh devrait permettre de faire grimper l’autonomie autour de 650 km. De quoi envisager de longs trajets sereinement, surtout que la charge rapide permettra de récupérer de 10 % à 80 % de capacité en moins de 30 minutes.

La charge bidirectionnelle sera aussi au programme : un atour pour alimenter des appareils électriques en extérieur, après une escapade hors des sentiers battus…

Une suspension pneumatique optionnelle pourrait faciliter les choses hors du bitume, avec la possibilité d’augmenter la garde au sol temporairement.

Esthétiquement, cette Volvo V90 Cross Country ne manque pas d’allure, avec une face avant qui présente une calandre fermée, et des projecteurs à LED avec de petits blocs géométriques très tendance. Les flancs épurés profitent au passage de poignées de portes affleurantes, comme sur l’EX90. Que ce soit techniquement ou esthétiquement, ces pistes semblent donc possibles et hautement probables !

Lancé en 2017, l’actuel Volvo V90 Cross Country se rapproche de sa fin de carrière. Il n’est plus disponible chez nous depuis un certain temps, laissant le V60 seul break disponible dans la gamme. Mais le retour semble très probable en France en électrique. Il faudra sans doute attendre au moins 2025…