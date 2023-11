La Hyundai électrique la plus rapide arrive au catalogue : voici son prix

Hyundai IONIQ 5 N

Hyundai nous dévoile enfin le tarif de sa sportive électrique : la Ioniq 5 N est affichée à 78000 euros ! Un prix élevé, mais à rapporter à une puissance élevée de 478 kW, soit 650 ch, et qui ne s’alourdit pas avec un malus écologique. Un énorme avantage qu’ont pour l’heure les sportives électriques…

Qu’offre cette Ioniq 5 N pour 78000 euros ?

Cette nouvelle Hyundai IONIQ 5 N arrive donc sur le segment des SUV électriques avec des performances élevées : elle se permet de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 s ! ( avec N Grin Boost ). C’est trois dixièmes de secondes de moins que la Tesla Model Y Performance, mais qui elle, n’est facturée que 59990 euros. Dans les deux cas, les modèles dépassent largement le plafond de 47000 euros qui donne droit à un bonus écologique.

En autonomie, cette sportive coréenne dispose d’une batterie lithium-ion polymère de 84 kWh, ce qui lui permet d’afficher 448 km en cycle mixte. Un chiffre en retrait des 514 km de sa concurrente Tesla.

Pour ceux qui regretteront une sonorité sportive mécanique, Hyundai a prévu un son moteur virtuel actif ( N Sound+ ). Ce qui ne sera pas forcément une consolation pour tous, mais tel est le prix à payer pour avoir de telles performances sans malus, et sans payer un seul plein de carburant.

Hyundai IONIQ 5 N

Un équipement complet

Fort heureusement à ce tarif la Hyundai embarque tout en série : Sièges avant bacquets, sellerie cuir alcantara, Hayon mains-libres intelligent, Sièges avant et arrière chauffants, sièges avant ventilés, suspensions pilotées, Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie, Système audio premium Bose 8 haut-parleurs, Système d’accès mains-libres et démarrage sans clé, Système d’accès mains-libres et démarrage sans clé, volant chauffant, Freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et cyclistes et fonctions intersection et croisement, Caméra 360°, Assistance active à la conduite sur autoroute (Niveau 2), Affichage tête-haute sur pare-brise, Chargeur inversé (V2L) – Adaptateur pour prise de charge extérieure et prise 230V à l’arrière…

La présentation extérieure comprend des jantes alliage 21″, des Rétroviseurs extérieurs noir laqué, des badges noir, un spoiler arrière spécifiques, des étriers de freins N, une ligne orange mate dans les partie basses, les vitres arrière surteintées.

Sur les autres versions de la gamme, la Ioniq 5 est également très bien équipée ( lire notre essai de la Hyundai Ioniq 5 ).

La question qui se pose désormais est la suivante : existe-t-il une clientèle qui recherche ce type d’engin ? Finalement à ce tarif, cette électrique vient se placer au prix de compactes sportives avec malus, et des puissances bien inférieures. Les passionnés se laisseront-ils tenter ? Même si ce n’est pas le cas en France, cette sportive sera aussi vendue en dehors de l’Europe, aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et en Australie.

En dehors des ventes, la Ioniq 5 N devrait aussi assurer un rôle de véhicule image, en réalisant un joli coup de pub à Hyundai.

Hyundai IONIQ 5 N

Hyundai IONIQ 5 N

Hyundai IONIQ 5 N

Hyundai IONIQ 5 N