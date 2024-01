La Dacia Spring revient à un prix canon…faut-il craquer ?

La Dacia Spring peut-elle survivre à son exclusion du bonus écologique ?

Avec son exclusion du bonus écologique 2024 en raison des critères environnementaux qui banissent les modèles produits en Chine, la Dacia Spring avait été retirée du catalogue. Mais cette disparition n’aura été que de courte durée : la petite électrique est de retour, avec des prix en baisse. Des prix nets, sans négociation possible, ni bonus.

La nouvelle gamme Dacia Spring 2024

On aurait pu s’attendre à ce que Dacia ne fasse revenir sa Spring que lorsqu’elle sera restylée, mais la marque roumaine n’aura laissé un répit que très court à la concurrence.

En entrée de gamme, la Spring Essential est désormais affiché au prix canon de 18400 euros, contre 20800 euros avant la fin du bonus. Une baisse de 2400 euros, qui ne compense que la moitié de la partie du bonus de 5000 euros, et moins encore pour ceux qui pouvaient prétendre au bonus de 7000 euros.

A 18400 euros, cette Dacia Spring reprend la motorisation de base qui ne développe que 33 kW, soit 45 ch. Une puissance limitée, mais suffisante au vu du poids et aussi du niveau de sécurité de l’engin…

L’équipement de la finition Essential dispose de la climatisation manuelle, de l’allumage automatique des feux, des essuie-glace automatiques, du limiteur de vitesse et de l’autoradio R-Plug & Music.

Seules options possibles : le gris métallisé au lieu de la teinte blanche de série, la roue de secours et le câble de recharge type 2.

Seconde configuration de Spring proposée : la Spring Extreme, facturée 19900 euros. Pour 1500 euros de plus, l’équipement comprend en plus des inserts cuivrés dedans et dehors, le Media Nav avec écran 7″, les radars arrière et la caméra de recul. L’écart de prix de 1500 euros donne aussi accès au moteur plus puissant, qui développe 48 kW, soit 65 ch.

Des Spring sur stock seulement

Attention toutefois : Dacia indique une mention « selon stock disponible », qui laisse entendre qu’il ne s’agit donc pas de commandes usine classiques. Les stocks pourraient donc être limités.

La question qui se pose est la suivante : faut-il l’acheter à ces tarifs et sans bonus ? La réponse pour nous est clairement NON. Car désormais Citroën lance sa nouvelle ë-C3 au prix de 23300 euros, soit 19300 euros avec un bonus de 4000 euros ( toujours 5000 euros dans l’attente du décret ). Et la Citroën propose une bien meilleure autonomie, plus de puissante, et sera logiquement plus habitable et plus sécurisante. Et fabriquée en Europe…