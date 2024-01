Nouvel Opel Frontera : voici les premières images

Opel Frontera 2024 – illustration : Kolesa.ru

Annoncé cette semaine, le nouvel Opel Frontera sera commercialisé en 2024. Le retour de ce patronyme sonnera dans le même temps la disparition du Crossland, l’actuel SUV urbain n’ayant pas vraiment marqué son empreinte. Trop proche en taille du Mokka, le Crossland aura souffert d’une image de voitures pour retraités, sa clientèle type. Autant dire que le nouveau Frontera veut tout changer !

Un SUV qui prend du volume

Sur cette image, l’illustration du nouveau Frontera reprend donc la base du Citroën C3 Aircross vendu en Inde et au Brésil. Il s’agira en effet d’un cousin du C3 Aircross, bientôt également relooké et amélioré en sécurité pour affronter la concurrence européenne.

Avec un gabarit plus conséquent ( au moins 4,32 m de longueur ), il pourrait même être question d’une version 7 places : à confirmer ! Pour la face avant, l’illustrateur de Kolesa a logiquement repris la face avant ViZor des modèles actuels, avec une calandre noire complètement fermée. Plus musclé et nerveux que le Crossland, l’Opel Frontera semble déjà acquérir une nouvelle dimension sur ces premiers rendus.

L’arrière est assez proche du Citroën, notamment pour les feux arrière qui sont identiques au niveau des ailes. Logiquement le Frontera se démarquera davantage de son cousin aux chevrons, du moins on l’espère !

Vous noterez aussi la présence d’un toit bi-ton : une possibilité qui pourrait être ouverte en option. Là encore, à confirmer…

Techniquement ce nouveau SUV sera proposé en électrique, ainsi qu’en hybride 136 ch avec boite e-DCS6, voire même en 100 ch. En électrique, nous ne savons pas encore si le nouveau venu utilisera des batteries LFP comme la nouvelle ë-C3 pour réduire son prix d’appel, ou celles du Peugeot e-2008. Il est probable que le premier niveau de puissance en électrique soit de 113 ch, secondé par le bloc de 136 ch bien connu de la Corsa électrique.

Les tarifs devraient être abordables, afin d’en faire une alternative au nouveau Dacia Duster. Attention : ce dernier attaque sous la barre des 20.000 euros, un prix très serré en 2024…