Audi tease sa nouvelle S3 2024, qui passe à 333 ch

Alors qu’on s’attendait aujourd’hui à découvrir les images de la nouvelle Audi A3 restylée, il faudra finalement se contenter de la S3…mais avec un camouflage ! De quoi voir malgré tout certains changements apportés au design, et Audi nous donne aussi de nombreuses informations sur le contenu mécanique de sa sportive.

Une puissance en hausse pour la S3 2024

Sous le capot de la nouvelle Audi S3, le quatre cylindres 2.0 TFSI développe désormais 333 ch, pour 420 Nm de couple. C’est 23 ch de plus que la S3 2023, et 20 Nm supplémentaires. De quoi assurer de belles performances, avec seulement 4,7 s pour le 0 à 100 km/h.

De son côté la boîte S tronic à sept rapports a été retravaillée, et assure un temps de passage des rapports en pleine charge qui serait divisé par deux. Un élément important, qui devrait apporter un vrai plus à l’usage.

La sportivité sera aussi améliorée par l’ajout d’un répartiteur de couple entre les roues arrière, comme sur la RS 3, pour accentuer le survirage. La transmission Quattro permet ainsi de donner une conduite plus typée propulsion…

Autre nouveauté : un nouveau mode pour le Drive Select, intitulé dynamique plus. Réponse à l’accélérateur plus directe, régime supérieur au ralenti, passages de vitesses plus courts, et survirage accentué : ce mode devrait ravir les adeptes du pilotage et des sorties sur circuit.

Audi annonce aussi une nouvelle gestion de l’ESC, un freinage renforcé, une direction progressive revue, et de nouveaux pneumatiques sport.

Quelles modifications esthétiques pour la nouvelle Audi S3 ?

Esthétiquement, la nouvelle S3 ne change pas radicalement de design. Si la forme des projecteurs avant est conservée, la signature lumineuse est identique, ainsi que pour les feux arrière.

C’est surtout le bouclier avant qui est redessiné, avec une calandre revisitée qui semble ici sans contour. La position du logo en haut de la calandre change aussi le rendu, tout comme la barre transversale qui la traverse. A l’arrière, en dehors de la signature lumineuse c’est là aussi le bouclier qui évolue, avec une partie peinte bien plus réduite qui laisse de la place à un nouveau diffuseur plus prononcé.

Ces images nous montrent aussi la présence de quatre sorties d’échappement, signées…Akrapovic ! Est-ce que cet échappement sport sera de série ou en option ?

Même si elle intéresse moins de monde en France, la S3 berline est aussi reconduite en même temps que la S3 Sportback. La date de sortie, les photos sans camouflage ainsi que les tarifs devraient nous parvenir dans les prochaines semaines.

