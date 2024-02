Finalement, le Renault Rafale E-TECH est-il si cher que ça ?

Le nouveau Renault Rafale E-TECH

Présenté l’année dernière, le nouveau Renault Rafale E-TECH ouvre enfin ses carnets de commande. Ce SUV coupé qui doit tenir lieu de porte-étendard à la marque s’annonçait cher, il pourrait finalement y avoir une bonne surprise !

Des prix qui débutent à 45000 euros

La gamme du Renault Rafale est simple, puisqu’elle ne comporte que deux niveaux de finition : Techno et Esprit Alpine. Le service marketing du losange n’a donc pas retenu la finition Iconic, présente notamment sur l’Austral. Et pour le lancement, les acheteurs n’auront pas non plus à se creuser la tête pour le choix de la motorisation : il n’y en aura qu’une seule !

Le Renault Rafale E-TECH reprend la motorisation full hybride de 200 ch des Austral et Espace. Avec 4,7 litres/100 km et 105 grammes de CO 2 /km, cette motorisation permet déjà d’échapper à un malus écologique, tout en consommant de manière mesurée.

Ceux qui veulent plutôt rouler en électrique au quotidien devront attendre la fin de l’année, et l’arrivée du Rafale E-Tech 4×4 de 300 chevaux. Cette version sera hybride rechargeable, avec un moteur électrique placé au niveau de l’essieu arrière. Son niveau d’autonomie n’a pas encore été annoncé, mais devrait se situer au moins à 70 km voire davantage pour être en phase avec la concurrence actuelle.

Le nouveau Renault Rafale E-TECH

Le détail des équipements du nouveau Rafale

A 45000 euros, le Rafale Techno est déjà correctement équipé avec de série les jantes alliage diamantées en 20″, les projecteurs LED Vision, l’aide au parking avant, arrière et latérale, la caméra de recul, la climatisation automatique bizone, les écrans Open R en 12″, le régulateur de vitesse adaptatif, et les sièges sport avec sellerie TEP / tissu.

La montée en gamme nécessite un effort financier de 4000 euros supplémentaires pour payer le typage Esprit Alpine. Précision importante : ce n’est pas qu’une affaire de look, puisque les quatre roues directrices 4CONTROL Advanced sont réservées à cette finition. De quoi déjà apporter un vrai plus en agrément de conduite et justifier une bonne partie du supplément… ( une option facturée 1500 euros sur Techno )

C’est ensuite la présentation qui devient spécifique avec des jantes 20″ teintées, des éléments en noir comme le logo, la calandre et l’encadrement de vitres, des boucliers spécifiques, le toit noir avec des barres de toit noires, un volant sport avec triples surpiqûres et finition alcantara, une sellerie alcantara tissu, des éléments en ardoise naturelle, et le pédalier aluminium.

Les équipements de confort s’enrichissent également du hayon motorisé et de l’accoudoir arrière Ingenus.

Il restera quelques options, comme le fameux toit en verre opacifiant Solarbay à 1500 euros, le système hifi Harmann Kardon à 1000 euros, les sièges avant électriques à 800 euros, l’affichage tête haute au même prix tout comme le pack city premium, ou encore le pack driving & winter à 1500 euros ! De quoi faire ensuite sérieusement grimper le tarif pour ceux qui en veulent toujours plus…

Mais en dehors de cela, il faut bien avouer que les prix du Rafale semblent plutôt compétitifs. Attention : les augmentations de tarifs sont rapides, et dans un an cela ne devrait déjà plus être la même chose !