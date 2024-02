Nouveau Peugeot e-5008 : le dossier complet sur cette nouveauté 2024

Nouveau Peugeot 5008 : le dossier complet sur cette nouveauté 2024 – illustration : Kleber Silva

Dérivé du nouveau Peugeot 3008, le futur Peugeot 5008 est en fin de développement. Ce grand SUV 7 places évoluera lui aussi en profondeur. Voici toutes les informations sur ce nouveau modèle très attendu.

Deux motorisations hybrides au programme

Long d’environ 4,70 m, le 5008 de troisième génération sera basé sur la nouvelle plate-forme multi-énergie STLA Medium. Celle-ci permettra à Peugeot de proposer au choix des motorisations hybrides ou électriques.

En hybride léger, le futur 5008 premier prix disposera de la nouvelle motorisation Hybrid 136 e-DCS6. Celle-ci est une motorisation hybride 48V, qui ne sera proposée qu’avec la nouvelle boite électrifiée e-DCS6. Elle a été lancé à l’été 2023 sur le 3008 de seconde génération, et devrait être déclinée prochainement sur les 308 et 408.

Une nouvelle motorisation hybride rechargeable basée sur ce 3 cylindres sera aussi déclinée, avec un niveau de puissance de l’ordre de 195 ch. Avec ce bloc, le 5008 viendra concurrencer le nouveau Renault Espace E-TECH 200, qui mise lui sur le full hybride. Le 5008 Hybride plug-in 195 ch e-DCS7 pourra compter sur une autonomie électrique proche des 85 km.

Rappelons aussi que l’actuel 5008 était privée de l’hybridation rechargeable, notamment de la version Hybrid4 de 300 ch du 3008. La mise en place de cette technologie n’était pas compatible avec la configuration 7 places, ce qui ne posera plus de problème sur la nouvelle génération. Même chose en électrique, comme nous allons le voir.

Le premier e-5008 électrique

Ce sont les motorisations électriques qui représenteront la majorité des versions, avec pas moins de trois niveaux de puissance. Les acheteurs auront le choix entre deux motorisations deux roues motrices de 210 ch ou 230 ch grande autonomie, et une version 4 roues motrices 320 ch Dual Motor.

Avec des batteries de 73 kWh pour les premières versions, et de 98 kWh pour la version Dual Motor, ce e-5008 devrait afficher des niveaux d’autonomie allant de 520 à près de 700 km.

Aucun chiffre n’est encore définitif à ce jour : le e-3008 n’a pas encore été homologué, et le e-5008 sera légèrement plus lourd et sans bénéficier d’une silhouette aussi aérodynamique que son petit frère.

Les aides à la conduite seront égalment au rendez-vous, avec le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, le changement de voie semi-automatique, et l’aide au maintien de la position dans la voie.

Le futur Peugeot 5008 – illustration : Kleber Silva

Un design revisité

Esthétiquement, le prochain 5008 se démarquera bien entendu du 3008 par son profil. Exit la silhouette de « SUV Fastback », le grand SUV sera contraint d’adopter un profil classique pour loger une troisième rangée de sièges au niveau du coffre. On retrouvera tout de même un ADN similaire, avec une face avant assez proche et des flancs traités de la même façon. Ces visuels de rendu signés Silva Kleber nous donnent déjà une idée de ce nouveau modèle. On espère seulement que l’encadrement épais et chromé de la custode arrière disparaitra : c’est fort possible, car le chrome n’a pas vraiment sa place sur la carrosserie du nouveau 3008.

A l’intérieur, il faut s’attendre à retrouver la même planche de bord que dans le 3008. La dernière génération du i-cockpit Peugeot se démarque par un grand écran flottant, constitué d’une seule dalle sur la version GT. La finition Allure devra elle, se contenter de deux dalles légèrement espacées.

Les changements seront donc nombreux pour le 5008, qui n’aura plus grand chose en commun avec le modèle actuel, si ce n’est son nom et son nombre de sièges. Peugeot devrait présenter son e-5008 autour du printemps 2024, pour une commercialisation d’ici l’automne prochain.