Renault Austral restylé : la première image est déjà tombée

Renault Austral restylé – Illustration : Kolesa.ru

Lancé fin 2022, le Renault Austral est déjà pressenti pour un restyling complet…Il faut dire que la question se pose sérieusement ( lire : le design du Renault Austral est-il déjà dépassé ? ) car le design de la marque vient de prendre une nouvelle direction. L’Austral actuel présente des effets de style qui vont plutôt avec la décennie précédente, et les modèles comme la Mégane 4 et la Talisman. Mais les choses devraient bientôt changer !

Un design dans la lignée du Rafale

Comme le montre cette illustration publiée par le site Kolesa, l’Austral restylé devra logiquement s’inspirer de son grand frère, le nouveau SUV coupé Rafale attendu cet année en concessions.

Le design de l’Austral devrait donc pouvoir récupérer la nouvelle signature lumineuse déjà présente dans le bouclier de la Clio restylée, du Scénic E-TECH et du Rafale. A noter que parmi les nouveaux modèles, la Renault 5 E-TECH fait cavalier seul en se passant de cet élément pour une signature lumineuse exclusive ! Sur cette image, on retrouve également de nouveaux projecteurs, plus fins et qui abandonnent le design en C présent actuellement. Ajoutez à cela le nouveau logo et une calandre de forme différente, et vous avez une face avant plus proche du Rafale que de l’Austral actuel.

Même si le style général des nouvelles Renault évolue aussi sur le traitement des flancs de la carrosserie, un restyling ne permet pas de tout changer. Il est rare que la tôlerie soit retouchée sur les flancs, Audi a été l’un des rares à le pratiquer lors du dernier restyling de son A4.

Ce facelift devrait toutefois se compléter de nouvelles jantes alliage, et de nouveaux coloris. Aucune image n’a été diffusée pour l’arrière, qui pourrait lui aussi abandonner la forme en C de blocs optiques. Mais pour cette évolution, c’est moins sûr : généralement les modifications se concentrent sur la seule face avant.

L’actuel Austral

Quels moteurs sur l’Austral restylé ?

Renault vend principalement son Austral avec la motorisation full hybrid de 200 ch. Une réussite sur le plan commercial, qui devrait perdurer au moment du facelift. D’ici là, une variante hybride rechargeable est programmée. Celle-ci bénéficiera d’une puissance nettement supérieure, qui passera à 300 ch grâce à l’ajout d’un moteur électrique pour entrainer les roues arrière. Cette version sera la seule de la gamme à pouvoir proposer 4 roues motrices, ce qui reste généralement facultatif pour la grande majorité des acheteurs de SUV en Europe…

A l’intérieur, l’Austral devrait logiquement bénéficier d’une version mise à jour du système Open R Link. Nouvelles selleries, nouveaux revêtements : de quoi apporter un peu de fraîcheur sans dénaturer un modèle qui a été plutôt bien accueilli par la presse et la clientèle lors de sa sortie.

Aucune date n’est encore communiqué pour cette présentation, qui ne devrait pas intervenir avant fin 2025.