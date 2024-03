On connait désormais la date du reveal du Renault Captur restylé

Le restyling du Renault Captur changera totalement sa face avant – illustration : Kolesa

Le restyling du Renault Captur n’aura finalement pas été présenté en 2023, alors qu’il était très attendu.

Mais la date est désormais fixée : la présentation aura lieu le 4 avril !

Nous avons déjà une idée précise du design du SUV compact restylé, après le dépôt d’illustrations de brevet, reprises par le site Kolesa pour en faire une illustration très réaliste. Voici les nouveautés esthétiques ainsi que les autres changements attendus sur le Captur pour 2024.

Ce qui va changer sur le Renault Captur 2024

Présenté en juillet 2019, le Captur de seconde génération a ouvert ses commandes il y a désormais plus de quatre ans. Il est donc grand temps de passer à la case restyling : celui-ci devrait être présenté en mars 2024.

Le design Renault est désormais piloté par Gilles Vidal, qui n’était pas en poste lorsque le Captur a été conçu. Il sera donc question pour ce modèle d’adopter le nouveau style du losange, mais seulement là où c’est possible à moindre frais…

Sur cette illustration, la face avant du Captur est totalement redessinée avec de nouveaux blocs optiques qui délaissent la signature lumineuse en forme de C. La nouvelle signature lumineuse sera en effet placée dans les flancs du bouclier avant, sous la forme de deux demi-losanges, comme sur la Clio restylée ou le Rafale. Le nouveau logo Renault de taille plus réduite impose ici de revoir la forme du capot moteur, et vient s’intégrer au sein d’une calandre en 3D avec des motifs. D’autres changements plus légers devraient intervenir au niveau de la partie arrière.

Des évolutions moteurs pour 2024 et au-delà !

Sous le capot, la gamme de moteurs sera remaniée, même si toutes les nouveautés ne seront pas introduites dès le printemps 2024.

Au lancement, la motorisation TCe 100 GPL sera logiquement reconduite. Elle sera accompagnée de la nouvelle motorisation TCe 130, avec le nouveau 3 cylindres 1.2 turbocompressé. Ce moteur proposé en boite mécanique dispose d’une hybridation légère 48V, on le trouve déjà sous le capot de l’Austral, et il sera également proposé sur le nouveau Duster. D’autres évolutions de ce bloc sont prévus, avec une puissance plus réduite mais aussi une puissance supérieure : à suivre !

En hybride, la motorisation E-TECH de 145 ch sera reconduite dans l’immédiat. Il est prévu qu’une nouvelle motorisation hybride voie le jour avec un quatre cylindres de 1,8 L de cylindrée, mais ce moteur ne sera pas au catalogue avant 2025 au plus tôt.

La gamme du Captur actuel ne comporte plus que trois niveaux de finition : Evolution, Techno, et E-Tech Engineered. Ce qui était une série spéciale est devenue la version supérieure, depuis la disparition de la version R.S Line. Celle-ci faisait référence à Renault Sport, une entité qui a désormais malheureusement disparu. La future gamme du Captur 2024 sera coiffée par une version Esprit Alpine, comme sur les derniers Austral et Espace. Tous ces changements devraient aider le Captur à remonter la pente, notamment face au Peugeot 2008.

Renault devrait ensuite présenter le nouveau SUV compact, le Symbioz, dérivé de ce Captur mais dans des dimensions supérieures.