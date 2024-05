Renault Rafale : nouvelle motorisation E-TECH 4X4 300

Renault Rafale E-TECH 4X4 300

Elle était annoncée depuis l’année dernière, et la voici : la nouvelle motorisation E-TECH 4X4 de 300 ch est présentée sur le fleuron de Renault, le Rafale. Jusqu’à présent Renault devait composer avec une motorisation Full hybride de 200 ch sur ses gros SUV, l’arrivée de cette inédite motorisation E-Tech hybride rechargeable de 300 chevaux devrait intéresser une autre clientèle.

100 km d’autonomie en électrique

Gros point fort de la nouvelle motorisation E-Tech hybride rechargeable de Renault, une batterie généreuse de 22 kWh. De quoi annoncer une autonomie de 100 km en tout électrique sur le Renault Rafale E-TECH 4X4 300 ch, des chiffres au meilleur niveau de ce que proposent les concurrents premium. Cette batterie lithium-ion se recharge en 2h55 de 0 à 100 % sur une borne avec une capacité de 7,4 kW. Renault ne propose pas de charge rapide, contrairement au groupe Volkswagen qui a introduit cette possibilité sur ses dernières motorisations hybrides plug-in, dommage !

Le conducteur aura une touche EV Mode qui lui permettra de choisir entre trois modes : Hybrid, Electric et E-Save.

Les performances sont intéressantes, avec seulement 6,4 s pour le 0 à 100 km/h, et 4,0 s pour les reprises de 80 à 120 km/h. C’est clairement la motorisation qui manquait sur le nouveau Renault Rafale.

Malgré une puissance de 300 ch, c’est un trois cylindres qu’on retrouve sous le capot. Le 1.2 essence déjà présent sur la motorisation E-TECH 200 a été retravaillé et développe non plus 130 mais 150 ch et 230 Nm de couple ( 205 Nm sur le E-TECH 200 ). Ce sont ensuite trois moteurs électriques qui sont ajoutés, deux principaux et un secondaire. Sur l’essieu avant, le premier bloc délivre 50 kW soit 70 ch, alors que le moteur placé sur l’essieu arrière est plus puissant avec 100 kW, soit 136 ch.

Si on additionne ces deux moteurs et le moteur thermique, la puissance pourrait théoriquement être bien supérieure à 300 ch…

De son côté le moteur secondaire de type HSG ( High-voltage Starter Generator) a pour objectif d’assurer le démarrage du moteur essence, les changements de rapports de la boite automatique à crabots, tout en aidant à recharger la batterie.

C’est une grosse machinerie qu’embarque ce Rafale E-TECH 4X4 300 ch ! Le poids total de l’engin n’a d’ailleurs pas été précisé. Au niveau du châssis, précisons que les roues arrières sont directrices ( et motrices ) avec le 4Control Advanced.

Renault Rafale E-TECH 4X4 300

Un Rafale Atelier Alpine inédit

Renault proposera sa nouvelle motorisation sur la finition Esprit Alpine, ainsi que sur un inédit Rafale Atelier Alpine.

Cette nouvelle finition met le paquet avec une présentation très soignée : teinte de caisse Bleu Sommet Satin, spoiler de toit noir étoilé, jantes alliage 21″ Chicane. L’intérieur se démarque aussi par une moquette bleue !

Mais techniquement cette version se distingue surtout par sa suspension pilotée intelligente, avec une caméra prédictive intégrée en haut du pare-brise. Les ingénieurs Alpine ont été chargés des réglages de châssis de cette version, avec des pièces qui sont spécifiques comme les amortisseurs, les ressorts, les butées de choc, et la barre anti-devers avant et arrière. Les ingénieurs Alpine Cars ont également mis au point les réglages proposés dans le contrôle de l’agilité spécifique à cette version, et on revu la calibration des calculateurs pour le freinage, la régéneration du freinage, le contrôle de stabilité et de trajectoire ainsi que la direction assistée.

Renault a donc particulièrement soigné son Rafale Atelier Alpine E-TECH 4X4 avec un programme dédié !

Les deux versions arriveront au catalogue cet automne. Il nous reste à découvrir les prix de cette motorisation inédite, ainsi que celui de la version Atelier Alpine au châssis prometteur !

Renault Rafale E-TECH 4X4 300

Rafale Atelier Alpine

Rafale Atelier Alpine

Rafale Atelier Alpine

Rafale Atelier Alpine