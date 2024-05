La Volkswagen ID.4 ‘Edition Limitée FFF’ ne sera proposée qu’à 23 exemplaires

Volkswagen ID.4 ‘Edition Limitée FFF’

Le SUV électrique de Volkswagen profite du partenariat avec la Fédération Française de Football, qui dure depuis 10 ans. Nous avons donc droit à une Volkswagen ID.4 ‘Edition Limitée FFF’, très limitée puisque proposée à seulement 23 exemplaires !

Un équipement au top et une présentation spécifique

Le SUV allemand présente des spécificités de présentation, avec sur la face avant un bandeau tricolore placé sous la calandre ! On retrouve les badges FFF sur les ailes avant, et la signature tricolore sous le logo ID.4 sur le hayon. Autre élément présent à l’extérieur, des éléments décoratifs sur l’élément décoratif du pilier C.

A l’intérieur, ce sont les seuils de portes qui feront la différence, mais aussi la plaque avec l’exemplaire numéroté XX/23 !

Pour construire cette édition limitée, Volkswagen France est parti d’un ID.4 Pro 286 Life Max, avec 286 ch et une autonomie de 550 km. Mais l’équipement ne s’arrête pas à la présentation spécifique, avec un pack FFF facturé 4870 euros, avec un avantage client de 3800 euros.

Les équipements de la version Life Max sont déjà nombreux : pack Intérieur Style (sièges électriques chauffants, navigation avec planificateur d’itinéraire, chargeur à induction, éclairage d’ambiance 30 couleurs, coffre électrique avec fonction ‘Easy Open & Close’, climatiseur 2 zones…), pack Design (Projecteurs IQ.Light Matrix LED, vitres arrières surteintées…), pack Assistance (caméra de recul, Park Assist et ouverture et fermeture sans clé ‘Keyless Access Advanced’).

A cela, cette édition limitée FFF ajoute le pack Intérieur Style Plus, le pack Infotainment Plus (affichage tête haute et système audio ‘Harman Kardon), le pack Design Plus (grand toit en verre panoramique et vitres latérales avant en verre feuilleté), le pack Confort Plus (Climatiseur 3 zones…), le pack Assistance Plus (assistant de conduite semi-autonome Travel Assist, Intelligent Park Assist Plus avec fonction mémoire, caméra à vision périmétrique 360°…), ainsi qu’un câble de recharge domestique.

Avec un prix de 51860 euros, le Volkswagen ID.4 ‘Edition Limitée FFF’ aurait pu échapper au bonus écologique en France. Mais comme le pack FFF est en plus, le bonus de 4000 euros est donc possible, ce qui fait tomber le prix final à 47860 euros.

En cadeau, une expérience à Clairefontaine

Les fans de foot seront ravis du programme proposé à Clairefontaine, puisque la remise des clés de leur véhicule aura lieu au centre d’entrainement historique de l’Équipe de France le 14 juillet. Visite du musée et des installations sont au programme, ainsi qu’une nuit au château de Clairefontaine pour la diffusion de la finale de l’Euro 2024. Cerise sur le gateau, le premier acheteur de cette série limitée sera invité à Clairefontaine début juin pour accueillir les Bleus lors de leur rassemblement avant le départ en Allemagne, et les conduire lui-même dans son ID.4 ‘Edition Limitée FFF’.

Les 23 acheteurs recevront aussi un pack supporter comprenant un maillot de l’Équipe de France dédicacé, un ballon VW/FFF, des badges décoratifs supplémentaires pour sa voiture et deux places VIP pour le match des Bleus de son choix.

Le programme est donc plutôt complet et attractif pour cette édition limitée qui ne s’est pas contentée de quelques éléments décoratifs, bravo !

Les badges FFF sur l’ID.4

Le bandeau tricolore à l’avant

Le logo ID.4 FFF à l’arrière

Les seuils de portes spécifiques

La présentation de l’ID.4 FFF